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Стало известно, откуда могли запустить сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник

Shot: сбитый в Ленобласти шпионский дрон мог быть запущен из Финляндии
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Сбитый в Ленобласти дрон-разведчик мог быть запущен из Финляндии, а также из акватории Финского залива, пишет Telegram-канал Shot.
По утверждению авторов публикации, беспилотник относится к типу Mavic 3 Pro или «Баба-яга». Их радиус полета при увеличенной мощности аккумулятора достигает, приблизительно, 35 километров.

Перед этим стало известно, что дрон-разведчик заметили в Ленобласти недалеко от портовой зоны, где отгружают нефтепродукты. Аппарат сбили, а его обломки оказались в воде. Уточнялось, что пострадавших нет. Официально данные не подтверждали.



Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал об атаке дрона на регион.

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В Эстонии рассказали, как ВСУ списали со счетов свой батальон в ДНР
Postimees: ВСУ списали со счетов батальон под Курахово, запретив отступать
13 декабря 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Командиры ВСУ по факту списали батальон под Курахово в Донбассе, запретив бросать позиции и не снабдив боезапасом. Об этом пишет эстонское издание Postimees, ссылаясь на военнослужащих.
«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон», — сказали офицеры.
По информации журналистов, военным все же приказали отступать, но смогли ли они выбраться из окружения — вопрос.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион вошел в состав России. Киевский режим не признал результаты референдума, продолжив обстрелы Донбасса.

Ранее «Радио 1» публиковало видео боя под населенным пунктом Плехово в Курской области.

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#всу
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#сво
#новости
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Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
Маск: Украина давно должна была заключить мир с Россией
13 декабря 2024, 15:31

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Украине давно нужно было заключить мир с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так предприниматель прокомментировал данные в соцсети о приближении ВС РФ к Красноармейску.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара
13 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Импорт электроэнергии у пяти государств запросила Украина после массированного ракетного удара со стороны ВС РФ. Об этом заявили в «Укрэнерго».
Уточняется, что импорт произойдет в течение суток от Молдавии, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. В отдельные часы максимальная мощность составит до 1098 мегаватт-часов.

Перед этим в украинской ДТЭК заявляли о серьезном повреждении оборудования после атаки. В холдинге рассказали, что с начала конфликта было более 200 обстрелов.

В Киеве происходят отключения электроэнергии для поддержания энергосетей республики.

Обстрел Украины произошел утром, 13 декабря. ВС РФ использовали 120 ракет. Эксперты уже дали оценку произошедшему.

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В США подтвердили планы передать Украине оружие до конца срока Байдена
CNN: США пытаются срочно совершить масштабную переброску оружия на Украину
13 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/alexkich

США предпримут попытку передать большую партию оружия Украине до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января 2025 года. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно информации источника телеканала, речь идет о поставках артиллерийских снарядов, бронетехники, а также ряда других вооружений для ВСУ. Эти планы контрастируют со словами избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который указал на ошибочное решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, отмечает CNN.

Примечательно, что данное заявление республиканского политика полностью совпадает с позицией Москвы, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Сотни убитых бойцов ВСУ: раскрыта правда о спецназе КНДР под Курском, видео боя под Плехово, заявления военкоров
13 декабря 2024, 13:51

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Бойцы Корейской Народно-Демократической Республики принимали участие в боях за Плехово, который был освобождён в начале декабря. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. О том, действительно ли в зоне СВО выполняют боевые задачи спецподразделения северокорейских солдат расскажет «Радио 1».

Военкор Котенок сообщил о военных КНДР под Курском


По словам военного корреспондента, спецназ КНДР действительно принимал участие в боях за Плехово, который был захвачен силами специальных операций КНДР в начале декабря. Котенок отметил, что операция заняла около двух с половиной часов и прошла успешно. Бойцы забрали с собой как убитых, так и раненых с передовой. Кроме того, он сообщил, что спецназ КНДР не захватывал пленных во время боев за Плехово и намерен продолжать эту практику в будущем.

Ранее военкор Владимир Романов подтвердил информацию о том, что северокорейские подразделения принимали участие в боевом столкновении в селе Плехово, расположенном в Курской области. По его информации, бойцы КНДР быстро захватили населенный пункт, вытеснив ВСУ, при этом более 300 украинских военнослужащих было уничтожено.

Эти сведения подтвердил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, который отметил, что северокорейские формирования называют себя разведывательными батальонами, а не спецназом, хотя они оснащены только легким вооружением.


Видео с бойцами КНДР в Плехово


После сообщений о штурме Плехово в интернете появилось видео с предполагаемыми участниками боев. На записи видно, как группа бойцов движется по заснеженной дороге, вероятно, эвакуируя раненых. Определить их этническую принадлежность невозможно, однако заметно, что боевые действия в поселке завершены — улицы пусты, и ни российских, ни украинских военных там не наблюдается.


Военный аналитик Борис Рожин ранее упоминал о «боевом крещении» северокорейских военных, отметив их успешную демонстрацию военной подготовки, которой мог бы гордиться лидер КНДР Ким Чен Ын. В то же время официального подтверждения участия северокорейских военных в боевых действиях в Курской области от Министерства обороны России пока не поступало.


Соглашение с КНДР


Напомним, что 4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по словам представителей МИД РФ, направлен на создание справедливого многополярного мира и является бессрочным.

«В случае возникновения угрозы вооруженной агрессии со стороны третьих стран против одной из сторон Договора будут проводиться консультации для согласования возможных мер поддержки. (...) Если Россия или КНДР подвергнутся вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств, стороны незамедлительно предоставят военную или иную необходимую помощь», — говорится в документе.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что США должны учитывать Договор между Москвой и Пхеньяном.

«Теперь США и их союзники должны принимать во внимание потенциальные разрушительные последствия в случае развязывания открытой агрессии против наших стран», — добавил дипломат.
Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском
Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском

Разоблачение слухов о военных из КНДР


Военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил в своем телеграм-канале, что слухи о легендарном спецназе КНДР в курском приграничье немного преувеличены.
«Жаль, что нашим некоторым блогерам очень хочется [похвастаться] своей осведомлённостью. Но это, видимо, неизбежно. Хотя с учётом задержки, которая у них присутствует, осведомлённость у них так себе. По этой же причине не буду детализировать обстоятельства той операции, скажу лишь, что корейцы реально показали себя крутыми бойцами (а то, что написано у первого блогера, начавшего эту тему освещать, не совсем соответствует действительности. Ура-патриотизм тут не нужен. Не было никаких сотен убитых ВСУшников и молниеносной атаки без потерь). Но, как бы там ни было, корейцы парни смелые, инициативные», — заявил он.

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Эксперт объяснил причины массированного удара по Украине
Капитан Дандыкин: массированная атака по Украине связана не только с Таганрогом
13 декабря 2024, 13:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Массированную ракетную атаку по Украине можно связывать не только с ударом боевиков ВСУ по Таганрогу, но и с другими попытками киевского режима атаковать РФ. Свое мнение на этот счет высказал военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с «Абзацем».
«Я думаю, это не только с Таганрогом связано. Был же ведь еще и беспилотников налет большой», — пояснил собеседник.
Со слов Дандыкина, бойцы ВС РФ сразу пользовались и дронами, и ракетами с воздуха и земли, а это значит, что противовоздушная оборона Украины в слабом состоянии.

«Все ждут «Орешника» как финишной, скажем, черты. Может быть, и не последует, но ожидание есть у народа. И у врага тоже», — резюмировал эксперт.
Массированный ракетный удар по Украине произошел утром, 13 декабря. ВС РФ использовали 120 ракет.

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#мир
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#украина
#война
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#конфликт
#новости
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Поддержка участников СВО: как легко прекратить кредитные обязательства с декабря 2024 года
13 декабря 2024, 13:41

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военнослужащие, отправляясь на выполнение задач, сталкиваются с множеством трудностей. Их служба требует полной самоотдачи и сосредоточенности, а финансовые проблемы могут отвлекать от выполнения поставленных задач.
Новая мера поддержки позволит не беспокоиться бойцам о кредитных обязательствах в этот сложный период. Это важный шаг к тому, чтобы обеспечить защиту прав тех, кто рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны.

Условия и порядок подачи заявления

С 1 декабря 2024 года граждане, подписавшие контракт с Министерством обороны Российской Федерации на срок более одного года для выполнения задач СВО, смогут прекратить исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, включая ипотеку, на сумму до 10 миллионов рублей.

Исполнительные производства по другим категориям приостанавливаются. Однако стоит отметить, что данная мера не распространяется на алименты и обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Это сделано для того, чтобы защитить интересы детей и других лиц.

Процесс подачи заявления

Процесс подачи заявления стал доступнее. Военнослужащие могут подать его через интернет-приемную на официальном сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области или на портале госуслуг. Также заявление может подать близкий родственник участника СВО или сам военнослужащий.

Меры поддержки для военнослужащих

С начала специальной военной операции (СВО) государство внедрило ряд мер поддержки для военнослужащих. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты и создание комфортных условий для военнослужащих и их близких.

Бойцы имеют право на кредитные каникулы, а их рабочее место сохраняется на время контракта и три месяца после его окончания, что защищает трудовые права. Семьи участников СВО получают льготы: ученики 1 — 11 классов обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами, что снижает финансовую нагрузку на родителей. Также государство предоставляет бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей участников СВО и внеочередное направление в социальный стационар.

Важно, чтобы все военнослужащие и их семьи были осведомлены о новых возможностях. Рекомендуем делиться этой информацией с коллегами и близкими. Чем больше людей узнают о своих правах, тем больше семей сможет воспользоваться этой поддержкой. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР
Лебедев: ракету Bulsae-4 КНДР можно использовать в качестве дрона-камикадзе
13 декабря 2024, 13:27

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Многоцелевую управляемую ракету Bulsae-4 («Огненная птица-4») можно использовать в качестве дрона-камикадзе, поскольку у нее имеется оптико-электронная система. Об этом в статье для «Национальной обороны» пишет аналитик Виталий Лебедев.
«Одно из достоинств данного комплекса — удобство в эксплуатации, безопасность и психологический комфорт оператора, который получает информацию о цели на экране в боевой машине с оптико-электронной системы в головной части ракеты и способен управлять ей примерно так же, как барражирующим боеприпасом», — сказано в материале.
Эксперт резюмировал, что Bulsae-4 — это аналог противотанковой HJ-10 китайского производства, а также Spike NLOS производства Израиля.

Корейская система эффективна против малогабаритных целей, укреплений, танков, катеров и артиллерии. Ее дальность составляет десять километров.

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#мир
#оружие
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#дрон
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Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ
Песков заявил, что мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля
13 декабря 2024, 13:12

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Его понимание причин эскалации импонирует Москве, отметил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, республиканский политик осознает, что именно эскалирует ситуацию вокруг украинского конфликта.

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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