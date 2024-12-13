Стало известно, откуда могли запустить сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник

Фото: istockphoto/NatureNow
Сбитый в Ленобласти дрон-разведчик мог быть запущен из Финляндии, а также из акватории Финского залива, пишет Telegram-канал Shot.
По утверждению авторов публикации, беспилотник относится к типу Mavic 3 Pro или «Баба-яга». Их радиус полета при увеличенной мощности аккумулятора достигает, приблизительно, 35 километров.
Перед этим стало известно, что дрон-разведчик заметили в Ленобласти недалеко от портовой зоны, где отгружают нефтепродукты. Аппарат сбили, а его обломки оказались в воде. Уточнялось, что пострадавших нет. Официально данные не подтверждали.
Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал об атаке дрона на регион.
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Перед этим стало известно, что дрон-разведчик заметили в Ленобласти недалеко от портовой зоны, где отгружают нефтепродукты. Аппарат сбили, а его обломки оказались в воде. Уточнялось, что пострадавших нет. Официально данные не подтверждали.
Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал об атаке дрона на регион.
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Никита Кротов