Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении

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Российские истребители Су-35С не дают самолётам Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже взлететь на Авдеевском направлении спецоперации, сообщает 2 марта Минобороны России.
«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении», — отметили в российском военном ведомстве.Цель такого дежурства заключается, во-первых, в патрулировании, а во-вторых — в прикрытиидействий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВС РФ при нанесении авиаударов по военным объектам, живой силе и технике противника.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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