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Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении

02 марта 2024, 07:17
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Российские истребители Су-35С не дают самолётам Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже взлететь на Авдеевском направлении спецоперации, сообщает 2 марта Минобороны России.
«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении», — отметили в российском военном ведомстве.

Цель такого дежурства заключается, во-первых, в патрулировании, а во-вторых — в прикрытиидействий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВС РФ при нанесении авиаударов по военным объектам, живой силе и технике противника.


Своим присутствием в воздухе российские истребители не дают самолётам ВСУ даже минимальной возможности взлететь с аэродрома базирования. Как подчеркнули в Минобороны, любая цель при попытке подняться в воздух будет незамедлительно обнаружена и уничтожена. Это обеспечивается в том числе и тем фактом, что свои боевые вылеты российские лётчики производят в ​любое время суток и при любой погоде, при этом неся на борту самые различные типы и образцы авиационного вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: Новороссийские и ставропольские десантники захватили опорники ВСУ
02 марта 2024, 06:47

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников заняли несколько опорных пунктов украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении СВО, а также взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в российском военном ведомстве, десантники вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались боевики ВСУ, ручными осколочными гранатами. Затем зачистка завершилась огнём из стрелкового оружия.



Несколько украинских военнослужащих в итоге были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вдв
#сво
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Аналитик Меркурис: Испытания «Циркона» очень плохая новость для ВСУ
02 марта 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Испытание в бою новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон" является очень плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил на своём YouTube-канале английский военный аналитик Александр Меркурис.
«Если их развернут в зоне специальной военной операции наряду с [гиперзвуковыми ракетными комплексами] "Кинжал", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», ­­— сказал эксперт.

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ. Путин также отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

Испытания «Цирконов» были впервые проведены с использованием ракетного фрегата «Адмирал Горшков». Теперь этот корабль полностью оснащён новыми гиперзвуковыми ракетами. Далее «Циркон» поступит на вооружение всех фрегатов серии 22350, подводных лодок серии 885М «Ясень-М», а также ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в настоящее время модернизируют.

Основные задачи «Циркона» – это быть противокорабельной ракетой, поражать корабли или авианосные группировки противника на расстоянии тысячу километров, когда вероятный противник будет не в состоянии обнаружить чужие военные объекты. Скорость ракеты составляет до 10 махов в секунду.

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#украина
#всу
#оружие
#великобритания
#ракета
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Гагин: Подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой»
02 марта 2024, 05:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Подбитый в районе Авдеевки российскими военными американский танк Abrams оказался лишён всех передовых технологий. Об этом заявил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, слова которого цитирует РИА Новости.
«Abrams, который мы недавно сожгли, представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР пояснил, что почти вся техника НАТО приходит на Украину в таком виде, однако отдельные экземпляры при этом сопровождают западные специалисты. Примерно то же самое произойдет и в случае возможных поставок немецких ракет Taurus, добавил он.

26 февраля российские военные подбили сразу два танка Abrams под Авдеевкой, об этом рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат. Позже сообщалось, что первый Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах.

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#танки
#сво
#днр
#украина
#дрон
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Власти Одессы признали наличие жителей, ждущих прихода российских войск
02 марта 2024, 03:16

Фото: iStock/Gelia

В Одессе есть местные жители, которые ждут, когда в город придут Вооружённые силы РФ и принесут туда «Русский мир». Об этом заявил в беседе с изданием «Страна.ua» глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Конечно, есть такие ждуны, которые до сего времени верят в русский мир», — сказал он.

По словам чиновника, полиция уже проверила в Одесской области 5 тысяч человек на предмет «неблагонадежности», 250 дел отправлено в суд.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong высказал мнение, что спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы. При этом, по его словам, чтобы установить контроль над Одессой, надо сперва взять Харьков, затем Днепропетровск, Николаев, и только потом Одессу.

По словам президента РФ Владимира Путина, Одесса является русским городом и чуть-чуть еврейским. он заявил, что о реальной принадлежности Одессы знают далеко не все, поскольку была придумана «историческая чушь», ознакомившись с которой Одессу начинают называть украинской. Однако, на юго-востоке Украины продолжают процветать российские традиции, отметил Путин. Позднее «вернуться домой» Одессу призвал и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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#одесса
#украина
#вооружённые силы рф
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В Харькове прозвучали взрывы
02 марта 2024, 01:12

Фото: iStock/ioanna_alexa

В Харькове были слышны звуки нескольких взрывов, сообщило украинское издание «Страна». При этом, как пишет ТАСС, по состоянию на 01:00 мск была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Сумской и Николевской областях Украины
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьков
#взрывы
#украина
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Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
01 марта 2024, 22:59

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали взрыв недалеко от Запорожской АЭС с последующей стрельбой в районе объекта, передает РИА Новости.
Представители МАГАТЭ утверждают, что это было рано утром в среду, 28 февраля. Представители ЗАЭС, по их словам, сообщили, что российские войска приняли меры по «защите станции» от беспилотников, при этом сама АЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв нет.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

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#взрыв
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Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
01 марта 2024, 21:41

Украинская армия не сможет защитить Харьков, если у неё не получится оттеснить россиян, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Зеленский.

Вооружённые силы Украины терпят одно поражение за другим практически на всех направлениях специальной военной операции. Так, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки, за которую долго велись ожесточённые бои. После этого украинская армия потеряла населённые Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.

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#владимир зеленский
#всу
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Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили сразу два танка Abrams
01 марта 2024, 20:15

Фото: iStock/Michele Ursi

26 февраля российские военные подбили сразу два танка Abrams под Авдеевкой, об этом рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат, его слова передаёт «РИА Новости».
Как сообщил сам военный, бои велись в районе села Бердычи в Донецкой Народной Республике.

По его словам, американские танки были подбиты российскими беспилотниками 26 февраля.

«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams», — рассказал Коловрат.

Боец также сообщил, что ему доподлинно неизвестно, выжил ли экипаж уничтоженного Abrams.

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#танки
#сво
#вс рф
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В Госдуме отреагировали на обсуждение представителей Германии удара по Крымскому мосту
Депутат Водолацкий назвал прямой агрессией обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии
01 марта 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Обсуждение представителями бундесвера возможности удара по Крымскому мосту — это акт прямой агрессии.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT.

«Такие заявления представляют собой непосредственную угрозу национальной безопасности России», — подчеркнул Водолацкий.
Он отметил, что Крымский мост - мирная артерия, соединяющая два региона России, где отсутствуют военные действия, а на отдых в Крым едут обычные гражданские люди.

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