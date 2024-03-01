«Ради медийки»: пленный ВСУ раскрыл подробности операции десанта ВСУ на Тендровской косе

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Киев отправляет десант ВСУ через Днепр только ради картинки. Об этом заявил попавший в плен российскими войсками один из десантников 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, старший матрос Евгений Горин.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении, попытавшуюся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате операции ВС РФ было уничтожено 25 военных ВСУ, еще один попал в плен
Горин пояснил, что перед ним и его сослуживцами была поставлена цель захватить Тендровский маяк. По его словам, военные двигались на четырех скоростных лодках. Когда начал работать пулемет на центральной лодке, по нему был прилет. Тогда командир сразу дал команду отходить, это было в всего в 100 метрах от цели.
Пленный утонил, что две лодки отошли, а по двум другим начался обстрел со всех видов оружия. Появились раненые и погибшие. Евгению удалось выжить, и он сдался в плен.
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Горин пояснил, что перед ним и его сослуживцами была поставлена цель захватить Тендровский маяк. По его словам, военные двигались на четырех скоростных лодках. Когда начал работать пулемет на центральной лодке, по нему был прилет. Тогда командир сразу дал команду отходить, это было в всего в 100 метрах от цели.
«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки», — считает Горин.
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Элина Позднякова