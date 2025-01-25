Минобороны: У берегов Крыма силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников

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Над акваторией Чёрного моря на подлёте к полуострову Крым дежурными силами противовоздушной обороны сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В телеграм-канале российского оборонного ведомства уточняется, что попытка террористической атаки на территорию Республики Крым была предпринята киевским режимом 25 января в период с 10:45 до 11:20 по московскому времени. Все 11 беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО над Чёрным морем неподалёку от побережья полуострова. Ещё один вражеский дрон был ликвидирован сегодня над территорией Брянской области.
В это же время Вооружённые силы России атаковали беспилотными летательными аппаратами Черкасскую область Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры, часть населения осталась без электроэнергии.
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Александр Бойцов