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Минобороны: У берегов Крыма силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Над акваторией Чёрного моря на подлёте к полуострову Крым дежурными силами противовоздушной обороны сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.


В телеграм-канале российского оборонного ведомства уточняется, что попытка террористической атаки на территорию Республики Крым была предпринята киевским режимом 25 января в период с 10:45 до 11:20 по московскому времени. Все 11 беспилотников были перехвачены и уничтожены средствами ПВО над Чёрным морем неподалёку от побережья полуострова. Ещё один вражеский дрон был ликвидирован сегодня над территорией Брянской области.

В это же время Вооружённые силы России атаковали беспилотными летательными аппаратами Черкасскую область Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры, часть населения осталась без электроэнергии.

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#брянская область
#инфраструктура
В Госдуме объяснили, почему Украина скрывает потери в конфликте
Депутат Белик: Украина умалчивает о потерях в конфликте, чтобы скрыть провалы
25 января 2025, 13:34

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украина умалчивает о своих потерях в конфликте с Россией, чтобы скрыть провалы руководства на фронте и не допустить социального взрыва в обществе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Однако, по его словам, такие методы все равно тщетны, так как происходящее на фронте говорит само за себя.
«Киевский режим опасается, что данные о том, какой ущерб был нанесен живой силе ВСУ, будут известны. Правдивая информация об этом заведомо превращает Украину в потерпевшую поражение сторону, не говоря уже о том, какой социальный взрыв внутри страны и озлобление населения Украины она вызовет», — поделился парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракт с Минобороны России заключили порядка 450 тысяч добровольцев. Он подчеркнул, что такие же темпы следует сохранить и в наступившем году, передают argumenti.ru.
«В прошлом году ежедневно в среднем более 1 тысячи человек поступали на военную службу по контракту. <...> Наша задача — сохранить эти набранные темпы», — приводит издание слова Медведева со ссылкой на ТАСС.
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Пленный украинец рассказал о подрыве ВСУ своего же командира за сдачу в плен
25 января 2025, 13:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором украинский солдат рассказал, как его командира взорвали дроном сослуживцы за сдачу подразделения в плен.
Военнопленного зовут Сергей Щерба, он долго избегал прохождения военной службы, ездил в другие регионы к родне или отсиживался на даже, но все же был призван и попал в зону боевых действий.

В первый его боевой выход российские военнослужащие начали штурмовать опорник, рассказывает Щерба. Украинских военных оглушили дронами, они ничего не слышали и не понимали, что идет штурм позиций, пока не услышали русскую речь с предложением сдаться.

«Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел прямо к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — сказал Щерба.

Военнопленный также рассказал, что программа подготовки мобилизованных в ВСУ максимально сокращена, с 12 месяцев до одного. Инструкторы плохо понимают, чему обучать новобранцев. В инженерном отношении подготовка позиции ВСУ была очень слабой: вместо наката из бревен и земли использовалась полиэтиленовая пленка, которая могла разве что спасти от осадков, но не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников.

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ВСУ за минувшие сутки атаковали 18 населённых пунктов Белгородской области
25 января 2025, 13:04

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска за минувшие сутки атаковали 18 населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал сведения об обстрелах, которые произошли в регионе 24 января. Атакам подверглись семь районов. В общей сложности было выпущено 62 снаряда и зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников.

За прошедший день два частных домовладения, коммерческий объект и автомобиль получили повреждения.

Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе зафиксированы обстрелы семи населённых пунктов. В ходе трёх серий атак выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых были сбиты системой ПВО.

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#вс рф
#пво
#вячеслав гладков
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#обстрел
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Боец ВС РФ рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
Командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке в Курахово и попал в плен
25 января 2025, 11:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир ВСУ в ходе боёв в многоэтажке в Курахово в ДНР по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом рассказал боец штурмового отряда с позывным «Нифер» в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ходе боевых действий группе российских бойцов удалось занять позиции на первом этаже многоэтажки. На верхних же этажах продолжали держать оборону ВСУ.

В один из вечеров украинский командир спустился на первый этаж и не сразу понял, что перед ним стоят российские бойцы. В итоге, он был взят в плен.

После командира отпустили обратно наверх, чтобы он поговорил со своими сослуживцами и призвал их сдаться в плен. Когда вся группа спустилась вниз, обе стороны дали понять, что не станут открывать огонь. Все бойцы сложили оружие. Бойцы ВС РФ узнали о раненых и оказали медицинскую помощь украинцам, сделав им обезболивающие инъекции, обработав и перевязав раны. Затем они накормили пленных.

По словам «Нифера», командование ВСУ периодически интересовалось обстановкой. Пленные не раскрыли, что сдались и продолжали утверждать, что держат оборону, а российские военные через них попросили приказать, чтобы не велись обстрелы по населённому пункту.

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NYT: Украинским беженцам закрыли въезд в США
25 января 2025, 10:37

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Соединённых Штатах прекращено действие некоторых федеральных и государственных программ. Ранее они позволяли украинцам временно находиться в стране.
Об этом сообщает газета The New York Times. В публикации отмечается, что в их число вошла программа Uniting for Ukraine. Она позволяла гражданам Украины въезжать на территорию США при наличии у них финансовых спонсоров. Уже к сентябрю 2023 года в Штаты переехали более 150 тысяч украинцев. Новая директива американской администрации требует немедленно прекратить принятие «окончательных решений» по заявлениям, ранее поданным иммигрантами.

Решение о приостановке действия программ было принято в рамках пересмотра их законности и возможного полного прекращения. Представители администрации Дональда Трампа заявили, что многие из таких программ изначально не соответствовали законодательству. Президент подписал указ, который требует закрытия программ, не соответствующих новой миграционной политике.

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Зачистка территории в Великой Новоселке, освобождение Тимофеевки и активное наступление в Курской области: последние новости СВО
25 января 2025, 10:27

Фото: iStock/zabelin

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные боевые действия на различных участках фронта. В ходе подготовленных операций они успешно захватывают новые позиции и освобождают территорию от украинских боевиков.
Курская область по-прежнему остаётся горячей точкой боевых действий. По информации на утро 25 января, российские войска продолжают вести активные бои на нескольких направлениях, включая стратегически важные приграничные поселения. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 января расскажет «Радио 1».

Курская область


Подразделения российских десантников в ходе ожесточённых боёв заняли позиции в лесных массивах к юго-востоку от населённого пункта Николаево-Дарьино, вытеснив противника с нескольких опорных пунктов. За минувшие сутки ВСУ передислоцировали более трёхсот военнослужащих в Курскую область. В настоящее время идут ожесточённые бои у Черкассного Поречного.

Штурмовые группы ВС РФ подобрались к окраинам населенного пункта Свердликово. Зайти в село пока не получается, противник отчаянно сопротивляется. Отмечено незначительное продвижение российских военных в направлении Никольского и Викторовки. В северной части района продолжаются боевые действия за населённые пункты Погребки, Новая и Старая Сорочины, а также Орловку. По информации, российские военные установили контроль над хутором Марьевка, который расположен к востоку от Погребков.

Угледарский фронт


Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление с высокой интенсивностью. В населённом пункте Великая Новоселка поднят российский флаг. Но, несмотря на это, пока ещё рано говорить о полном освобождении посёлка. В этой местности противник сохраняет контроль над укреплёнными бетонными ДОТами, но территория, контролируемая российскими войсками, постепенно увеличивается.

В районе Кураховского «котла» снова начались ожесточённые столкновения, особенно в посёлке Дачное. Российские военные усилили свои позиции на юге и востоке, постепенно оттесняя врага. Продвижение российских войск на Угледарском направлении говорит о том, что оборонительные позиции противника постепенно ослабевают. Ситуация остаётся напряжённой, бои идут практически по всей линии фронта.

Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев
Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев

Покровское направление


В окрестностях населённых пунктов Удачное, Новосергеевка и Малиновка продолжаются активные боевые столкновения. В центре Удачного ВС РФ начали штурм железнодорожной станции. На южных границах этого населённого пункта российские военные уже заняли позиции, а на восточных подступах к Новосергеевке продолжается напряжённое противостояние.

В населённом пункте Новоандреевка, который находится южнее, российские военные практически полностью вытеснили украинские войска с западных окраин. Теперь боевые действия смещаются в сторону села Срибное. В Надеждинке ситуация остаётся прежней, а в районе Ясенево российские военные продолжают борьбу за контроль над дорогой, ведущей к посёлку Андреевка.

Министерство обороны объявило об освобождении населённого пункта Тимофеевка. Это достижение стало значимым этапом в наступлении российских сил на оборонительные рубежи противника.

Купянское направление


Основные столкновения происходят в окрестностях Загрызово и Зеленого Гая. На северном участке фронта наблюдается продвижение российских войск в районе Двуречной. На этой территории армия России значительно увеличила зону боевых действий, и теперь противник вынужден защищаться на большинстве позиций.

В районе населённого пункта Западное, который находится на правом берегу реки Оскол, российские военные продолжают успешно продвигаться к северу от Купянска.


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Российский летчик рассказал об уничтожении самолета ВСУ
25 января 2025, 10:20

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский военный летчик с позывным Комиссар уничтожил самолет врага, несколько бронемашин и железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ. За время боёв пилот награждён тремя орденами Мужества.
За время СВО Комиссаром произведено более 300 боевых вылетов, из которых больше 70% привели к полному уничтожению объектов врага, передаёт RT. Одно из самых ярких заданий он выполнил за час: на военном аэродроме ВСУ был уничтожен самолет Ан-124 в момент загрузки военной техникой.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал лётчик.

Весь экипаж был представлен к награде после блестящего выполнения этого боевого задания.

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Бизнесмен арестован за хищение 43,5 млн руб., выделенных на укрепления в Курске
25 января 2025, 09:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Ленинский районный суд Курска арестовал директора фирмы «Торговый дом Курск» Дениса Федорова. Он обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на обустройства защитных сооружений в Курской области.
Преступление было совершено группой лиц, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. 25 января суд избрал в отношении Федорова Д.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 22 марта, указано в сообщении.

Как установили следователи, присвоенная Федоровым сумма превышает 43,5 миллиона рублей, которые должны были пойти на строительство оборонительных сооружений в Курской области. По данному уголовному делу проходят и другие фигуранты. В декабре 2024 года были арестованы бывший заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин и глава этой организации Владимир Лукин.

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#курская область
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ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой найден схрон с иностранным оружием
25 января 2025, 05:56

Фото: iStock/Artfully79

На бывших позициях украинской армии под Авдеевкой был найден схрон с иностранным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, данный схрон был подготовлен ВСУ для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. В числе находящегося там оружия был найден пулемет бельгийского производства и винтовка М16 из США. Все перечисленное было передано Министерству обороны РФ для дальнейшего использования.

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