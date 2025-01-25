ВСУ за минувшие сутки атаковали 18 населённых пунктов Белгородской области

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Украинские войска за минувшие сутки атаковали 18 населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал сведения об обстрелах, которые произошли в регионе 24 января. Атакам подверглись семь районов. В общей сложности было выпущено 62 снаряда и зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников.
За прошедший день два частных домовладения, коммерческий объект и автомобиль получили повреждения.
Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе зафиксированы обстрелы семи населённых пунктов. В ходе трёх серий атак выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых были сбиты системой ПВО.
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За прошедший день два частных домовладения, коммерческий объект и автомобиль получили повреждения.
Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе зафиксированы обстрелы семи населённых пунктов. В ходе трёх серий атак выпущено 25 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых были сбиты системой ПВО.
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Анастасия Чинкова