Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику

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На станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он уточнил, что на станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Погрузка военной техники на них уже началась. Постоянно прибывают новые единицы, добавил Лебедев. По словам подпольщика, украинские военные приезжают на станцию на гражданских автобусах.
Ранее Лебедев рассказывал о мощном взрыве в районе военного аэродрома в городе Луцк на западе Украины. Он отметил, что на этом объекте находятся подземный бункер, арочные укрытия для военных самолётов и два склада горюче-смазочных материалов. В самом городе повреждены две электроподстанции, из-за чего наблюдаются сбои в подаче электричества.
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Александр Бойцов