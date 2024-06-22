Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику

Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику

22 июня 2024, 14:01
Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

На станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


В разговоре с ТАСС он уточнил, что на станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Погрузка военной техники на них уже началась. Постоянно прибывают новые единицы, добавил Лебедев. По словам подпольщика, украинские военные приезжают на станцию на гражданских автобусах.

Ранее Лебедев рассказывал о мощном взрыве в районе военного аэродрома в городе Луцк на западе Украины. Он отметил, что на этом объекте находятся подземный бункер, арочные укрытия для военных самолётов и два склада горюче-смазочных материалов. В самом городе повреждены две электроподстанции, из-за чего наблюдаются сбои в подаче электричества.

Читайте также:

Подполье: Российские войска ударили по расположению ВСУ под Ивано-Франковском

Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв

Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты
#военные
#украина
#киев
#техника
#станция
Минобороны: Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
22 июня 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

О потере боевиками ВСУ канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило Минобороны России. Кроме того, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» ВС РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике», – уточнили в ведомстве.

Также украинские неонацисты лишились четырех машин, британской гаубицы FH-70, американской гаубицы М198, а также станции для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Руководство РФ предлагает киевскому режиму мирные переговоры, но для этого Украина должна выполнить ряд условий. В Киеве предложения считают обманом.

Читайте также:

Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику

В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ

Филиппо: Разрешение США наносить Киеву удары по РФ ведёт к третьей мировой войне
#россия
#украина
#всу
#война
#спецоперация
#вс рф
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ
22 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Взрыв произошел на тепловой электростанции в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что про прилеты информации не было. Подробности произошедшего неизвестны.
До этого поступали сообщения о взрыве в районе авиагавани Луцка Волынской области Украины. Также сообщалось, что атака со стороны боевиков ВСУ на подстанцию «Радуга» в городе Энергодар нарушила функционирование объектов инфраструктуры Запорожской АЭС.

Кроме того, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали о признаках военной активности вблизи ЗАЭС.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, защищая мирных граждан от геноцида со стороны киевских властей. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры.

Читайте также:

Патрушев: Киев по указке западных стран подавляет родственные связи украинцев

Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах

«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инфраструктура ЗАЭС нарушена из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга»
22 июня 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по «Радуге» — единственной уцелевшей подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция. Из-за этого функционирование объектов инфраструктуры ЗАЭС нарушено.
Об этом в телеграм-канале станции сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, «Радуга» — вторая и последняя действующая в Энергодаре подстанция. Первая — «Луч» — накануне, 21 июня была уничтожена украинскими беспилотниками.

Яшина также рассказала, что электричество есть только в пятом и шестом микрорайонах Энергодара. То есть в результате удара ВСУ город частично обесточен.

«Без «Радуги» будет сложно», — считает директор по коммуникациям.

Она также добавила, что над городом продолжают летать украинские дроны. На ЗАЭС не работают транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.

Читайте также:

Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС

Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ

Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
#цех
#электричество
#город
#станции
#всу
#заэс
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Находящиеся в плену более двух лет морпехи ВСУ просят Зеленского обменять их
22 июня 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Военнопленные из элитной 36-й бригады морской пехоты ВСУ записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Они находятся в плену уже более двух лет.
Через корреспондента РИА Новости один из морпехов 36-й бригады Алексей Бошин попросил украинского президента обменять их, ведь бригада считается элитной. Он также напомнил, что взятые в плен в Мариуполе вместе с ними боевики националистического батальона «Азов»* были обменяны ещё осенью 2022 года.

По словам Бошина, они не ожидали, что будут оставаться в плену так долго. Им хочется вернуться домой, увидеть семьи, родных и близких. Морпех выразил общее мнение: видимо, они просто не нужны киевской власти, их бросили сначала на передовой, а теперь и здесь, в плену.

Читайте также:

«Враги» относятся лучше, чем свои: Украинские военные о жизни в плену

«Сдаюсь»: Как живут пленные бойцы ВСУ в спецтюрьмах строгого режима в зоне СВО

Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
#семьи
#мнение
#всу
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию в ВСУ отца-одиночки
22 июня 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор осудил насильственную мобилизацию украинского мужчины с маленьким ребёнком. Он назвал эту ситуацию ужасной.
Макгрегор осудил действия Зеленского и его окружения, а также военкомов, использующих такие методы мобилизации.

«Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно», — написал отставной военный в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее солдат Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что его мобилизовали против его воли, несмотря на то, что он был отцом-одиночкой. По словам военнопленного, ему не на кого было оставить маленького ребёнка, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) не посчитались с этим обстоятельством.

Читайте также:

«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области

Сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
#сотрудники
#twitter
#всу
#солдат
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польская армия сообщила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине
22 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военные пережили «очень напряженную ночь» с 21 на 22 июня из-за взрывов на Украине. Об этом в социальных сетях сообщило командование Вооруженных сил Польши. Отмечено что сложности затронули польскую противовоздушную оборону, поскольку под ударом были украинские приграничные районы.
Истребители Польши, а также самолеты союзников подняли в воздух из-за так называемой «интенсивной активности» дальней авиации РФ.

Спустя пару часов они возвратились на базу из-за снижения угрозы ударов по приграничным территориям. Прошлой ночью на Украине два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в Харькове, а также под Одессой и Львовом.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины

США и Польша создадут группу по противодействию РФ

Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации
#мир
#польша
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#новости
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: Российские войска ударили по расположению ВСУ под Ивано-Франковском
22 июня 2024, 10:21

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по расположению частей украинской армии под Ивано-Франковском на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетная атака была произведена около 4:30 утра. Удар пришёлся по расположению подразделения ВСУ, которое занимало здание одного из учебных заведений. Как сообщили информаторы, после удара все больницы в городе переполнены ранеными украинскими военными. Врачи работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее подпольщики докладывали о взрыве в районе военного аэродрома в Луцке на запале Украины. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада грюче-смазочных материалов. Кроме того, в городе повреждены две электроподстанции, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

Читайте также:

Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв

Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты
#врачи
#больницы
#здание
#сотрудники
#всу
#удар
#атака
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв
22 июня 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В городе Луцк Волынской области на западе Украины в районе военного аэродрома прогремел мощный взрыв. На объекте находится подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, информаторы подполья докладывали, что утром в субботу взрывы были зафиксированы на двух крупных электрических подстанциях в Луцке. После этого в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, а также сбои в работе мобильной связи.

Ранее подпольщики рассказывали, что ударам Вооружённых сил РФ в ночь на 22 июня подверглись объекты военной и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Винницкой, Волынской и Львовской областях, а также в Ивано-Франковске.

Читайте также:

Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты

ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы

Во Львовской области Украины загорелся энергообъект
#ночь
#взрывы
#рф
#украина
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России
22 июня 2024, 10:04

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью дежурными средствами противовоздушной обороны сорваны очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки на территорию российских регионов. Ракетчики сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы пять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что атакам подверглись Брянская и смоленская области. Ещё один БПЛА был сбит над Азовским морем. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В Смоленской области два украинских дрона также самолётного типа пытались атаковать военный объект. Оба были сбиты дежурными средствами ПВО. Губернатор региона Василий Анохин сообщил в своём телеграм-канале, что в результате атаки никто не пострадал, наземные объекты повреждений не получили.

Читайте также:

Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма

Украинский беспилотник сбили в Брянской области
#губернатор
#бпла
#рф
#пво
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф