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Более 52 тысяч украинских солдат подготовил Запад по европейским стандартам с начала спецоперации в конце февраля 2022 года. Такую цифру назвали в Минобороны Украины.
«Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным», – сказал замглавы украинского оборонного ведомства по вопросам европейской интеграции Александр Балануца.
До этого руководитель военного штаба Евросоюза генерал-лейтенант Микаэл Ван дер Лаан, который встретился с Балануца, говорил, что Брюсселем поддерживается дальнейшая подготовка боевиков ВСУ на территории ЕС.
Ранее на Украине сообщали о переговорах с Евросоюзом о депортации уклонистов с европейской территории. Как отметил руководитель украинского МВД Игорь Клименко, этот диалог важен, поскольку пограничниками каждый день задерживаются десятки уклонистов, желающих незаконно оказаться в ЕС.
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