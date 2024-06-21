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Ситуация под Часовым Яром является чрезвычайно тяжелой. Об этом заявили в 24-й бригаде боевиков ВСУ. Сообщение опубликовано в социальных сетях. В нем говорится, что Часов Яр обстреливается управляемыми авиабомбами, а также другим оружием.
Кроме того, украинские радикалы заявляют о постоянных атаках со стороны российских военнослужащих позиций Украины. Также ВС РФ «пытаются обойти по флангам, преодолевая канал Северный Донец – Донбасс».
До этого сообщалось, что в населенном пункте Часов Яр поразили крупное скопление живой силы украинских военных фугасной авиабомбой ФАБ-3000. Такой боеприпас впервые использовали российские военные в Харьковской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, параллельно предпринимая попытки договориться с киевским режимом. Однако там не идут на контакт.
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До этого сообщалось, что в населенном пункте Часов Яр поразили крупное скопление живой силы украинских военных фугасной авиабомбой ФАБ-3000. Такой боеприпас впервые использовали российские военные в Харьковской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, параллельно предпринимая попытки договориться с киевским режимом. Однако там не идут на контакт.
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Никита Кротов