Погиб один из сотрудников котельной в Краснодаре после падения БПЛА ВСУ

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В Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что дал поручению главе Краснодара оказать семье погибшего рабочего всю необходимую помощь и поддержку.
По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
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Элина Позднякова