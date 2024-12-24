Минобороны Украины попросило отсрочить законопроект о демобилизации

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Минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Отмечается, что письмо с соответствующим запросом поступило от министра обороны Украины Рустема Умерова.
Ранее первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что проект закона о демобилизации бойцов ВСУ уже существует «в каком-то виде». Однако, по его словам, его не будут вносить на рассмотрение парламента до достижения достаточного количества резервов для смены мобилизованных.
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Анастасия Чинкова