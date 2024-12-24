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Украинский офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны похитил мирную жительницу на территории Херсонской области, которая находится под контролем киевского режима, и насиловал ее на протяжении трех месяцев. Об этом пишет MK.RU.
Все произошло в селе Суханово Береславского района. Офицер ВСУ удерживал в плену 30-летнюю местную жительницу три месяца. Все это время он издевался над пленницей и насиловал ее в заброшенном доме.
При этом в местной администрации были в курсе этого, однако никаких действий по освобождению женщины не предпринимали. В итоге спасти пленницу решили активисты. Им удалось освободить девушку и отвезти ее в безопасное место.
Отмечается, что военные 121-й бригады теробороны ВСУ неоднократно занимались мародерством и издевались над мирным населением.
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При этом в местной администрации были в курсе этого, однако никаких действий по освобождению женщины не предпринимали. В итоге спасти пленницу решили активисты. Им удалось освободить девушку и отвезти ее в безопасное место.
Отмечается, что военные 121-й бригады теробороны ВСУ неоднократно занимались мародерством и издевались над мирным населением.
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Элина Позднякова