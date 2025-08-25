Достижения.рф

Российский военный рассказал о сотнях брошенных тел бойцов ВСУ под Днепропетровском

Замкомандира роты Степа: ВСУ бросили в селе Новогеоргиевка сотни тел сослуживцев
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские войска оставили сотни тел своих погибших бойцов в селе Новогеоргиевка Днепропетровской области. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным Стёпа в видео, опубликованном Минобороны РФ.



Военнослужащий, описывая масштабы оставленных тел бойцов ВСУ, заявил, что их сотни.

По его словам, бойцы российской группировки «Восток» выбили ВСУ из населённого пункта и обнаружили многочисленные останки.

