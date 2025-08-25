Российский военный рассказал о сотнях брошенных тел бойцов ВСУ под Днепропетровском
Украинские войска оставили сотни тел своих погибших бойцов в селе Новогеоргиевка Днепропетровской области. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным Стёпа в видео, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащий, описывая масштабы оставленных тел бойцов ВСУ, заявил, что их сотни.
По его словам, бойцы российской группировки «Восток» выбили ВСУ из населённого пункта и обнаружили многочисленные останки.
Ранее в этот день стало известно, что второй племянник шоумена и стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО.
Читайте также: