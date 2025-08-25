Политолог оценил шансы на окончание СВО через шесть месяцев

25 августа 2025, 12:42

Перенджиев: СВО вряд ли закончится через полгода

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вполне вероятно, что спецоперация не завершится через шесть месяцев, но к этому сроку Россия успеет вернуть под контроль большую часть своих территорий, заявил «Татар‑информу» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и соцпсихологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.