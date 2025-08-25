Политолог оценил шансы на окончание СВО через шесть месяцев
Вполне вероятно, что спецоперация не завершится через шесть месяцев, но к этому сроку Россия успеет вернуть под контроль большую часть своих территорий, заявил «Татар‑информу» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и соцпсихологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Ранее вице‑президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что вооружённое противостояние на Украине удастся закончить в ближайшие полгода. Перенджиев с этим не согласен: помощь Украине со стороны Евросоюза ещё поступает, поэтому преждевременно говорить о скором завершении СВО. Тем не менее, по его прогнозу, спустя полгода Россия освободит большую часть спорных территорий, и требовать от Украины вывода войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей уже не будет смысла. Возможно, Москва даже создаст дополнительные буферные зоны.
Также эксперт утверждает, что к этому времени значительно изменится и международная расстановка сил: позиции России укрепятся, а роль Евросоюза ослабнет — как в экономической, так и в политической плоскости, что отразится и на событиях вокруг Украины, и на глобальной арене.
По его словам, европейская экономика вступает в более кризисную стадию, что подорвет влияние ЕС.
