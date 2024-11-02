Минобороны Украины собирается привлекать женщин и инвалидов к разминированию

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Минобороны Украины сообщило о намерении начать привлекать женщин, ветеранов и инвалидов к разминированию территорий страны в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. Об этом сообщается в опубликованном ведомством сообщении.
Отмечается, что одной из главных целей противоминной деятельности в системе Минобороны Украины является равный доступ к работе в данной сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также лиц с инвалидностью.
При этом подчёркивается, что программу по трудоустройству инвалидов, в числе которых также есть ветераны боевых действий, на Украине реализует ООН.
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Анастасия Чинкова