Главком ВСУ Александр Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Сырский отметил, что проинформировал американского коллегу о ситуации в зоне боевых действий. Она по-прежнему остаётся сложной.
Также в ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о прибытии Сырского на позиции ВСУ в подконтрольной им части Запорожской области. Главком в срочном порядке приехал в зону боевых действий, чтобы подавить панику в рядах украинских войск, которая возникла на фоне активного продвижения ВС РФ.
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Также в ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о прибытии Сырского на позиции ВСУ в подконтрольной им части Запорожской области. Главком в срочном порядке приехал в зону боевых действий, чтобы подавить панику в рядах украинских войск, которая возникла на фоне активного продвижения ВС РФ.
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Анастасия Чинкова