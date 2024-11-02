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Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ

Сырский сообщил главе Комитета начштабов ВС США о сложностях на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Сырский отметил, что проинформировал американского коллегу о ситуации в зоне боевых действий. Она по-прежнему остаётся сложной.

Также в ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.



Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о прибытии Сырского на позиции ВСУ в подконтрольной им части Запорожской области. Главком в срочном порядке приехал в зону боевых действий, чтобы подавить панику в рядах украинских войск, которая возникла на фоне активного продвижения ВС РФ.

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Кадыров отменил один свой приказ, касаемый ВСУ
Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных»
02 ноября 2024, 14:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат» после того, как украинский дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе.
По его словам, в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства Чеченской Республики поступило более двух тысяч обращений от жителей Украины, с просьбой отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ».

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — пояснил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многие украинцы осознают, что стали жертвами «западной трусости и подлости». Их отправляют в окопы, в то время, как во главе страны стоят «продажные марионетки и фашисты».

«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил Кадыров.

Напомним, 29 октября после атаки БПЛА ВСУ по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

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«Лупить по гражданским»: пленный ВСУ рассказал о приказах уничтожать мирных жителей
Пленный боец ВСУ рассказал о приказах уничтожать гражданских
02 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинское командование отдаёт операторам дронов приказы об уничтожении гражданского населения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнопленный 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов.
Он пояснил, что командиры могут отдавать приказы обстреливать всех, кто находится на определённом участке фронта. Причём абсолютно неважно, гражданские или военные люди попадут под удар.

По его словам, такие приказы связаны с огромным страхом, которое испытывает командование ВСУ.

Отмечается, что Лукьянов сдался в плен к российским войска в середине октября этого года. Вместе со своими сослуживцами он попал в засаду на Угледарском направлении.

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#удар
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В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО
Безуглая: из-за перевода бойцов в пехоту снизилась эффективность украинской ПВО
02 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/sgolovunin

Эффективность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) снизилась после массового перевода военных из этого рода войск в пехоту. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она указала на то, что в последнее время украинские войска стали намного хуже сбивать дроны-камикадзе. Это происходит из-за того, что военных из подразделений ПВО переводят в пехоту из-за значительного дефицита личного состава.

Ранее в этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС сообщил, что в районах населённых пунктов Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось очагов сопротивления ВСУ из-за массовой сдачи военных в плен.

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МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»
02 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские войска нанесли удар по пункту управления украинского националистического формирования «Кракен». Кроме того, был поражён объект энергетической инфраструктуры, обслуживавший потребности ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары комбинированные наносились с использованием ракетных войск и артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, оперативно-мтактической и армейской авиации. Кроме указанных целей, были поражены также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, топливная база, склад боеприпасов и цех, где производилась сборка ударных беспилотников.

Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы и 50 БПЛА самолётного типа.

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На Украине полицейские, вероятно, убили призывника во время мобилизации
02 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/olegda88

Полицейские, по предварительным данным, убили призывника в Ровенской области. Об очередном акте жёсткой силовой мобилизации на Украине сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания местному жителю стало плохо. Полицейские силой повалили его на землю. Один из силовиков наступил ему на шею коленом, после чего мужчина перестал двигаться и не вставал. На асфальте появилась его кровь.

Увидевшие происходящее прохожие поспешили отогнать правоохранителей, кто-то попытался вызвать скорую помощь.

После произошедшего в местной полиции заявили, что задержанный якобы просто потерял сознание, но после пришёл в себя в машине скорой помощи и отказался от госпитализации. В такую версию поверили не все очевидцы тех событий.

В сети постоянно появляются кадры мобилизации на Украине, на которых сотрудники военкоматов с применением физической силы заталкивают людей в свои микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

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Названы последствия прорыва ВС РФ у Дзержинска, которых боятся ВСУ
NYT: ВСУ опасаются катастрофических последствий прорыва ВС РФ у Дзержинска
02 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска опасаются катастрофических последствий прорыва подразделений ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, поскольку это грозит обрушением обороны. Об этом пишет газета The New York Times.
Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в беседе с изданием отметил, что потеря позиций грозит тем, что все подразделения в Дзержинске лишатся возможности снабжения и материально-технического обеспечения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что взятие под контроль Угледара и скорое освобождение Дзержинска даст российским войскам положительные тактические перспективы на ключевых направлениях боевых действий.

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#сво
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Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
02 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

В сентябре против двух солдат ВСУ было возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Скоро их будут судить, информирует СК РФ в своём Телеграм-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 7 августа Дмитраков и Панченко совместно с украинской армией незаконным путём проникли на территорию России. Они использовали военную технику и взрывные устройства. Находясь в стране, они много раз открывали огонь на поражение по российским солдатам и мирным жителям.

Фигуранты уголовного дела насильно погрузили трёх россиян в кузов грузового автомобиля и вывезли их на Украину.

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В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации
02 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамской начальной школе №4 открыли памятный стенд, посвящённый погибшему участнику СВО Александру Конышеву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Торжественное мероприятие в здании, где учился Конышев, приурочили ко дню его рождения. Сегодня Александру исполнилось бы 34 года. Ранее он был посмертно награждён орденом Мужества.

Призванный в рамках частичной мобилизации, он проявил себя как настоящий мужчина, воевал решительно и отважно. Год назад Александр погиб, закрыв собой друга при миномётном обстреле.
«Безмерное уважение защитнику, отдавшему жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» – сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.
В открытии памятного стенда также участвовали родственники военного, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.

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Армия России освободила от ВСУ Кураховку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Кураховку в ДНР
02 ноября 2024, 12:24

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России.
«В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР.

Тнм временем председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.

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