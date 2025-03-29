Семья из ДНР два месяца прятала в подвале своего дома раненого российского бойца

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography
Муж и жена из села Новый Комар в Донецкой Народной Республике спасли жизнь бойцу Вооружённых сил РФ Николаю Князеву. Они два месяца укрывали получившего ранение солдата в подвале своего дома, который находился в 20 метрах от позиций ВСУ.
В декабре 2024 года во время штурма населённого пункта российский военнослужащий получил ранение, сообщает RT. Эвакуация его сорвалась из-за сильного артиллерийского обстрела. Скрываясь от вражеских дронов, Николай заполз под дерево.
Он пробрался в подвал, где увидел укрывавшуюся от взрывов немолодую семейную пару. Это оказались хозяева дома, 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали бойца, накормили, оборудовали в подполе схрон, где он смог бы укрыться в случае, если бы в дом пришли посторонние. Ведь позиции ВСУ находились всего в 20 метрах от их жилища.
Хозяева лечили солдата, кормили, ухаживали, коротали время за разговорами. Втроём встретили Новый год. А 1 февраля Новый Комар освободила российская армия. Уже из госпиталя российский боец смог связаться со своими спасителями, которые к тому времени переехали из прифронтовой зоны в Донецк.
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«Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности», — рассказывает солдат.
Он пробрался в подвал, где увидел укрывавшуюся от взрывов немолодую семейную пару. Это оказались хозяева дома, 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали бойца, накормили, оборудовали в подполе схрон, где он смог бы укрыться в случае, если бы в дом пришли посторонние. Ведь позиции ВСУ находились всего в 20 метрах от их жилища.
«Теперь они для меня навсегда — дядя Юра и тётя Наташа», — улыбается Николай.
Хозяева лечили солдата, кормили, ухаживали, коротали время за разговорами. Втроём встретили Новый год. А 1 февраля Новый Комар освободила российская армия. Уже из госпиталя российский боец смог связаться со своими спасителями, которые к тому времени переехали из прифронтовой зоны в Донецк.
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Александр Бойцов