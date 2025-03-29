Семья из ДНР два месяца прятала в подвале своего дома раненого российского бойца

Муж и жена из села Новый Комар в Донецкой Народной Республике спасли жизнь бойцу Вооружённых сил РФ Николаю Князеву. Они два месяца укрывали получившего ранение солдата в подвале своего дома, который находился в 20 метрах от позиций ВСУ.