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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Семья из ДНР два месяца прятала в подвале своего дома раненого российского бойца

Семья из ДНР два месяца прятала в подвале своего дома раненого российского бойца

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Муж и жена из села Новый Комар в Донецкой Народной Республике спасли жизнь бойцу Вооружённых сил РФ Николаю Князеву. Они два месяца укрывали получившего ранение солдата в подвале своего дома, который находился в 20 метрах от позиций ВСУ.
В декабре 2024 года во время штурма населённого пункта российский военнослужащий получил ранение, сообщает RT. Эвакуация его сорвалась из-за сильного артиллерийского обстрела. Скрываясь от вражеских дронов, Николай заполз под дерево.

«Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности», — рассказывает солдат.

Он пробрался в подвал, где увидел укрывавшуюся от взрывов немолодую семейную пару. Это оказались хозяева дома, 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали бойца, накормили, оборудовали в подполе схрон, где он смог бы укрыться в случае, если бы в дом пришли посторонние. Ведь позиции ВСУ находились всего в 20 метрах от их жилища.

«Теперь они для меня навсегда — дядя Юра и тётя Наташа», — улыбается Николай.

Хозяева лечили солдата, кормили, ухаживали, коротали время за разговорами. Втроём встретили Новый год. А 1 февраля Новый Комар освободила российская армия. Уже из госпиталя российский боец смог связаться со своими спасителями, которые к тому времени переехали из прифронтовой зоны в Донецк.

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#солдат
Подполье: по зданию СБУ в Днепропетровской области нанесен удар
29 марта 2025, 06:19

Фото: iStock/Roman Novitskii

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывает, что по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости.
«Агентура пророссийского сопротивления, по словам собеседника, следила за зданием. На третьем этаже там располагалось управление СБУ, а на первом этаже — отделение Национальной полиции», — пишут в агентстве.

Как оказалось, в результате атаки пострадали три человека. Живы ли они, пока неизвестно. Удар был совершен FPV-дронами около 11 утра по московскому времени. С его помощью удалось уничтожить цифровые носители и дорогостоящее оборудование.

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Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР

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Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР
29 марта 2025, 04:58

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска задействовали женщин-штурмовиков в ходе боевых действий на Красноармейском и Дзержинском направлениях. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — рассказал Пушилин агентству.

Ранее сообщалось, что южный окружной военный суд объявил приговор российскому военному, который застрелил двоих сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Теперь солдат вновь хочет отправиться в зону СВО.

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The Economist: Зеленский лишится поддержки США в случае продолжения конфликта
29 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/sb2010

Соединенные Штаты поставили Владимира Зеленского перед выбором, где он может согласиться на компромисс или лишиться поддержки США и продолжить конфликт с РФ. Об этом пишет The Economist.
«Зеленский имеет право просить у США гарантии безопасности, но, скорее всего, их не получит. Великобритания и Франция также не могут этого сделать. Таким образом, перед Зеленским стоит выбор: плохая сделка о полезных ископаемых без гарантий безопасности, но с небольшой американской поддержкой и европейским военным присутствием или отсутствие сделки и поддержки от США», — говорится в сообщении издания.

Из этого следует, что глава киевского режима рискует полностью лишиться американской поддержки при решении продолжить конфликт с РФ. В противном случае Зеленский может пойти на уступки, принять сделку по полезным ископаемым и согласиться на отсутствие гарантий безопасности.

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Российский военный застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на ДРГ
«Ъ»: солдат ВС РФ застрелил сослуживцев и возложил вину на украинское ДРГ
29 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/Sinenkiy

Южный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении мобилизованного, который застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Случай произошел зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Как оказалось, между военными произошел конфликт во время распития спиртного. Обвиняемый взял автомат своего собутыльника и из него застрелил обидчика. При попытке скрыться мужчина убил и другого военного. Уже после мобилизованный попытался возложить вину за преступление на украинское ДРГ.

После этого мужчина сам пришел с повинной. По итогу его приговорили к 15 годам колонии. После вынесения вердикта солдат заявил, что хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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Гладков: украинский дрон атаковал город Строитель в Белгородской области
29 марта 2025, 01:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Атака дрона привела к возгоранию двухэтажного офисного здания, которое сейчас не работает. Пожарные расчеты уже ликвидировали очаг возгорания.

Ранее украинские боевики напали на четыре района Белгородской области. Атака была совершена с помощью беспилотников.

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