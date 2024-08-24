Путин встретился с Герасимовым и Рудским в командном пункте Минобороны

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны 24 августа.
Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.
Кроме этого Владимир Путин связался по телефону с командующими группировки войск. Президенту доложили об оперативной обстановке по каждому направлению.
Ранее президент России принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область, о чем сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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«Главе государства доложили о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции», – сообщает Минобороны.
Кроме этого Владимир Путин связался по телефону с командующими группировки войск. Президенту доложили об оперативной обстановке по каждому направлению.
Ранее президент России принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область, о чем сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Лия Мурадьян