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Путин встретился с Герасимовым и Рудским в командном пункте Минобороны

Путин встретился с руководством войск в командном пункте Минобороны
24 августа 2024, 14:48
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны 24 августа.
Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.

«Главе государства доложили о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции», – сообщает Минобороны.



Кроме этого Владимир Путин связался по телефону с командующими группировки войск. Президенту доложили об оперативной обстановке по каждому направлению.

Ранее президент России принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область, о чем сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Рассекреченный архив: Британия бесилась от срыва войны с СССР в 1940 году
Рассекреченный архив: Британский парламент бесился от срыва войны с СССР в 1940 году
24 августа 2024, 12:41

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

В марте 1940 года сорвался план Великобритании и Франции нанести удар по СССР, что взбесило британский парламент. Об этом говорится в опубликованных 24 августа Президентской библиотекой документах из Архива внешней политики РФ.
Согласно архивам, европейские страны собирались ударить по СССР из Финляндии, с которой тогда шла война. Также британцы планировали захватить Ленинград и нанести удары по нефтепромыслам Союза. Но финско-советская война закончилась 12 марта 1940 года, одновременно с этим гитлеровская Германия разгромила часть западной Европы, притянув внимание к себе.

«Я был сегодня на заседании парламента, где Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — писал в шифровках для Москвы посол СССР в Англии Иван Майский.

На тот момент Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье возглавляли высший военный совет руководства Англии и Франции. Именно они решили начать с Советским Союзом войну, которой было не суждено случиться.

Дипломат рапортовал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза, приводит материалы документа РИА Новости.

В том же 1940 году Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

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Зеленский запретил православную церковь на Украине
Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ на Украине
24 августа 2024, 11:28

Лидер украинского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Рада 24 августа. Законопроект, позволяющие запрещать религиозные организации вступит в силу через 30 дней после публикации.
Закон подготовили по поручению Зеленского в октябре 2023 года. Несмотря на критику, местный парламент одобрил проект в минувший вторник, 20 августа – «за» проголосовали 256 депутатов. УПЦ рискует оказаться вне закона за связи с Российской православной церковью.

После подписания представителям украинского христианства дали 9 месяцев на разрыв всех отношений с Россией. Самое масштабное в новейшей истории гонение на церковь сопровождается арестами представителей духовенства и санкциями в отношении церквей.

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Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину
24 августа 2024, 10:57

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом информирует Канцелярия польского лидера.
Уточняется, что глава польского государства будет принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Канцелярия президента опубликовала ролик, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Рассекречены архивы о намерении Британии и Франции начать войну против СССР
РИА Новости: Британия и Франция снабжали Финляндию оружием для ударов по СССР
24 августа 2024, 09:06

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

В 1940 году Великобритания и Франция поставляли Финляндии оружие для ударов по СССР. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Президентской библиотекой. Выдержки из них приводит РИА Новости.
Согласно этим материалам, Лондон и Париж планировали начать военные действия против СССР. В частности, одним из элементов их стратегии было проведение удара с французской территории с целью захвата Ленинграда. Британские и французские войска должны были действовать под прикрытием добровольцев, чтобы избежать формального объявления войны со стороны Москвы.

Советская разведка отмечает, что с самого начала советско-финской войны Париж передал Финляндии 176 самолётов, в то время как Лондон – 145.

В архивных материалах говорится, что в начале 1940 года Англия выражала недовольство по отношению к Швеции из-за ее отказа поддерживать Финляндию в противостоянии с Советским Союзом. Кроме того, Лондон использовал экономические санкции в качестве средства шантажа против Стокгольма.

Планы Лондона и Парижа на нанесение удара по СССР не осуществились, так как в 1940 году внимание этих стран было отвлечено на военные успехи Германии в Западной Европе. В результате, 12 марта 1940 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между Советским Союзом и Финляндией.

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#разведка
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Посол заявил об отказе Канады выдавать бывшего эсэсовца Гунько
Посол Степанов: Канада отказывается выдавать бывшего эсэсовца Гунько
24 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/Jordan Feeg

Канадские власти отказались выдать России бывшего эсэсовца и нациста Ярослава Гунько, несмотря на предоставление «исчерпывающих материалов», подтверждающих его причастность к преступлениям. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Канаде Олег Степанов.
«С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько», – рассказал дипломат.

По словам Степанова, доказательства преступлений были переданы в Оттаву, однако канадские власти дважды отказывали Москве в экстрадиции нациста. Посол добавил, что эти решения принимались «под надуманным предлогом недостаточности доказательств преступлений Гунько».

Ранее Россия объявила бывшего украинского офицера СС Ярослава Гунько в международный розыск.

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#нацизм
#канада
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#москва
#россия
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В США назвали виновного в срыве переговоров между Россией и Украиной
24 августа 2024, 04:29

kremlin

Президент США Джо Байден несет ответственность за приостановку мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом на митинге в Аризоне в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявил Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского разорвать мирное соглашение. Однако Кеннеди-младший заявил, что Джонсон не стал бы этого делать, если бы не приказ Байдена.

«Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», – сказал политик, добавив, что Москва на тот момент уже начала процесс вывода своих войск.

Ранее Кеннеди-младший заявил о своей поддержке кампании Трампа. Он напомнил, что республиканцы обещали возобновить переговоры и прекратить конфликт в Украине в одночасье.

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#джозеф байден
#украина
#россия
#переговоры
#сша
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В канале ЧВК «Вагнер» опубликали заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина
Канал ЧВК «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину гибели Пригожина 23 августа
24 августа 2024, 04:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Telegram-канал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину крушения самолета, на борту которого находились основатели ЧВК Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
В публикации отмечается, что компания неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях.

«Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич провели ЧВК "Вагнер" через все бури и шторма, упорным трудом вырастили лучшую штурмовую пехоту в мире. Показали, что там где "Вагнер" – там победа», – говорится в заявлении.

Самолет с Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным разбился 23 августа 2023 года. Выживших в катастрофе не было.

23 августа 2024 года в Новосибирске был открыт памятник Пригожину и Уткину. по словам представительства ЧВК, памятник будет стоять до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован.

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#самолет
#памятник
#вагнер
#чвк
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В Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в ИК
Депутат ГД Хамзаев: ликвидация террористов в волгоградской ИК – верный исход
24 августа 2024, 03:05

Фото: istockphoto/zabelin

Ликвидация террористов в 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области – единственный реальный результат для преступников, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.
По его словам, террористы «не имеют ничего общего с религией». Он также призвал следить за социальными сетями, чтобы найти всех «сочувствующих» и привлечь их к ответственности за содействие терроризму.

«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля», – заявил Хамзаев.

Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал оценку операции по освобождению заложников в ИК. По его словам, спецназ Росгвардии действовал быстро и профессионально.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.

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* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
#россия
#депутат
#госдума
#колония
#тюрьма
#волгоградская область
#росгвардия
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Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
Кеннеди-младший: Демпартия сделала то, за что критиковала выборы в России
24 августа 2024, 02:45

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат на президентских выборах в США Роберт Кеннеди-младший обвинил Демократическую партию в лицемерии, передает агентство Associated Press.
По его словам, Демократическая партия, включая президента США Джо Байдена, раскритиковала президентские выборы в России за отсутствие конкуренции и высмеяла победу президента Путина. Комментируя эти высказывания, Кеннеди-младший обвинил представителей Демократической партии в лицемерии.

«Здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене», – заявил политик.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил о своей поддержке избирательной кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, Трамп пообещал возобновить переговоры и прекратить конфликт на Украине в одночасье.

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