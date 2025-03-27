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Украинский самолет МиГ-29 сбит в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ в четверг, 27 марта. В ведомстве уточнили, что работала противовоздушная оборона. Сообщается, что противник потерял 137 беспилотников самолетного типа, а также реактивный снаряд американской системы HIMARS и пару управляемых авиационных бомб JDAM.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти в данный момент работают над урегулированием конфликта. Три дня назад в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры по черноморской зерновой инициативе.
По данным СМИ, на Украине переживают, что территориальный вопрос обсуждается без участия киевского режима.
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Никита Кротов