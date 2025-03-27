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Боевики ВСУ глумились над телом убитого ими мужчины в Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказала жительница приграничного населенного пункта Бондаревка Надежда Алексеевна.
«У нас застрелили одного мужчину и зачем-то привезли к нему во двор, к свиньям. А они почти обглодали труп», — поделилась пенсионерка.Она добавила, что соседи захоронили человеческие останки в огороде. Надежда Алексеевна подчеркнула, что боевики не пускали местных на кладбище, чтобы похоронить тела погибших. Родные будут опознавать места временных захоронений для дальнейшего погребения покойных с соблюдением всех правил.
Бои в курском приграничье продолжаются с 6 августа 2024 года. Киевский режим планировал за счет вторжения устроить обмен территориями.
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Никита Кротов