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Зеленский заявил, что ВС РФ готовятся к новому наступлению

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Армия России готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области в ближайшие два месяца, заявил Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.
«(Президент России Владимир — ред.) Путин пытается выиграть время (ведя переговоры с США — ред.) и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции», — заявил Зеленский.

По его словам, армия России готовит наступление в Сумской и Харьковской областях.

Также Зеленский отметил, что российская операция должна была начаться еще восемь месяцев назад, однако ВСУ своим вторжением в Курскую область ее сорвали.

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В Минобороны рассказали об ударах ВСУ по российским энергообъектам
МО РФ: ВСУ продолжают наносить удары по российским энергообъектам
27 марта 2025, 14:55

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская сторона продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики. Об этом сообщили 27 января в Минобороны РФ.
«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Так, по данным министерства, 26 марта украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. После этого жители Климовского района остались без электричества.

Также в среду в Крыму в районе мыса Тарханкут сбили БПЛА ВСУ, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

27 марта противник обстрелял из артиллерии объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате этой атаки была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

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«Почти обглодали труп»: жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ в регионе
Жительница Бондаревки: ВСУ глумились над телом убитого ими мужчины
27 марта 2025, 13:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ глумились над телом убитого ими мужчины в Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказала жительница приграничного населенного пункта Бондаревка Надежда Алексеевна.
«У нас застрелили одного мужчину и зачем-то привезли к нему во двор, к свиньям. А они почти обглодали труп», — поделилась пенсионерка.
Она добавила, что соседи захоронили человеческие останки в огороде. Надежда Алексеевна подчеркнула, что боевики не пускали местных на кладбище, чтобы похоронить тела погибших. Родные будут опознавать места временных захоронений для дальнейшего погребения покойных с соблюдением всех правил.

Бои в курском приграничье продолжаются с 6 августа 2024 года. Киевский режим планировал за счет вторжения устроить обмен территориями.

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В Британии назвали главного неудачника в переговорах по Украине
Spectator: Украина становится главным неудачником в мирных переговорах
27 марта 2025, 13:33

Фото: istockphoto/nevenmn

Главным неудачником в переговорах по Украине становится Киев, пишет британский журнал Spectator.
«Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах», — сказано в материале.

По мнению обозревателя, встревоженность Владимира Зеленского связана с тем, что президент США Дональд Трамп говорит с Россией об украинских территориях без участия киевского режима.

Трамп говорил о том, что Вашингтон в рамках инициатив по урегулированию конфликта обсуждает территориальные вопросы, линии демаркации, а также контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф отмечал, что статус новых регионов РФ и признание их международным сообществом будут центральными вопросами.

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Никита Михалков: Зеленский рискует повторить судьбу Лжедмитрия
27 марта 2025, 13:32

Владимир Зеленский

Российский режиссер Никита Михалков считает, что Владимир Зеленский может повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I. Об этом он говорил в эфире своего авторского проекта «Бесогон».
«Украинский лидер рискует повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I», — заявил Михалков.

Он напомнил, что после свержения Лжедмитрия все его указы были отменены, а тело валяли в грязи и сожгли. Потом его пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши.

«В нашем случае — в сторону Вашингтона», — отметил автор программы.

По мнению Михалкова, такая участь постигла Лжедмитрия из-за злоупотребления властью и чувства безнаказанности.

Ранее режиссер резко высказался в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.

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Стало известно о подлой атаке ВСУ в Курской области
Врио губернатора Хинштейн: ВСУ ранили полицейского в Курской области
27 марта 2025, 12:59

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ атаковали полицейского, который находился внутри машины в Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, все произошло в Судже, когда украинские неонацисты запустили по автомобилю беспилотник. Губернатор охарактеризовал атаку, как подлую и варварскую.

«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — добавил Хинштейн.
Он также призвал курян к соблюдению безопасности и попросил их быть внимательными. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы. В качестве целей они выбирают гражданские объекты и мирных граждан. Местные жители также сообщают об угрозах в свой адрес.

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