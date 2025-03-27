Зеленский заявил, что ВС РФ готовятся к новому наступлению

Владимир Зеленский
Армия России готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области в ближайшие два месяца, заявил Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.
«(Президент России Владимир — ред.) Путин пытается выиграть время (ведя переговоры с США — ред.) и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции», — заявил Зеленский.
По его словам, армия России готовит наступление в Сумской и Харьковской областях.
Также Зеленский отметил, что российская операция должна была начаться еще восемь месяцев назад, однако ВСУ своим вторжением в Курскую область ее сорвали.
Читайте также:
В Минобороны рассказали об ударах ВСУ по российским энергообъектам
Никита Михалков: Зеленский повторяет судьбу Лжедмитрия
Почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт
Элина Позднякова