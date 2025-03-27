В Минобороны рассказали об ударах ВСУ по российским энергообъектам

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Украинская сторона продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики. Об этом сообщили 27 января в Минобороны РФ.
«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.
Так, по данным министерства, 26 марта украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. После этого жители Климовского района остались без электричества.
Также в среду в Крыму в районе мыса Тарханкут сбили БПЛА ВСУ, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
27 марта противник обстрелял из артиллерии объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате этой атаки была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
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Элина Позднякова