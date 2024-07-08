Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

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Утром, 8 июля, в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружённые силы РФ нанесли групповой комбинированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и авиационным базам ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности. Цели атаки были достигнуты, все назначенные цели поражены.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и до десяти обслуживающих их иностранных специалистов. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.
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Александр Бойцов