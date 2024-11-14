Минобороны: ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских аэродромов

Фото: istockphoto/MikeMareen
Российские военные нанесли серию ударов по украинским аэродромам. Кроме того, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, работающие на оборонную промышленность.
Об этом сообщили в персс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удары производились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооружённых сил РФ.
Помимо аэродромной инфраструктуры и объектов энергетики, работающих на предприятия военно-промышленного комплекса, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Силы противовоздушной обороны сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 БПЛА ВСУ самолётного типа.
Читайте также:
Наступление под Суджей, уничтожение ВСУ в Курской области, прорыв в ДНР: последние новости СВО
Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву
Александр Бойцов