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Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском. Об этом информирует МО РФ.
Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.
Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы шести украинских бригад в Сумской области Украины, сообщили в ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы шести украинских бригад в Сумской области Украины, сообщили в ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова