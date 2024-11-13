«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву

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Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву, информирует Телеграм-канал «Военная хроника».
Среди поражённых объектов в столице Украины — 195-я центральная база железнодорожной техники. Ещё беспилотные летательные аппараты были запущены в районе Парка партизанской славы на востоке Киева — там располагается 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи, бронетанковый завод украинской столицы и 482-й конструкторско-технологический центр.
С ночи 13 ноября наносятся удары дронами в районе аэропорта Васильков.
10 ноября Вооружённые силы Украины атаковали Российскую Федерацию 84 беспилотниками. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Министерство обороны уверено, что главной целью украинской армии была Москва.
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С ночи 13 ноября наносятся удары дронами в районе аэропорта Васильков.
10 ноября Вооружённые силы Украины атаковали Российскую Федерацию 84 беспилотниками. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Министерство обороны уверено, что главной целью украинской армии была Москва.
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Ольга Енгалычева