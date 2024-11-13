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«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву

Фото: istockphoto/ Vadven

Фото: istockphoto/ Vadven

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву, информирует Телеграм-канал «Военная хроника».
Среди поражённых объектов в столице Украины — 195-я центральная база железнодорожной техники. Ещё беспилотные летательные аппараты были запущены в районе Парка партизанской славы на востоке Киева — там располагается 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи, бронетанковый завод украинской столицы и 482-й конструкторско-технологический центр.

С ночи 13 ноября наносятся удары дронами в районе аэропорта Васильков.



10 ноября Вооружённые силы Украины атаковали Российскую Федерацию 84 беспилотниками. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Министерство обороны уверено, что главной целью украинской армии была Москва.

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Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте
Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек
13 ноября 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщает о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, в конце октября заявил, что украинские власти планируют призвать еще 160 000 человек в ряды ВСУ.

Дубинский отметил, что «режим политических некрофилов» под руководством Владимира Зеленского намерен призывать по 50 — 55 тысяч человек в месяц в течение трех месяцев, что составляет примерно 1,7 — 1,8 тысячи человек в день. Он добавил, что этот период совпадает с инаугурацией Дональда Трампа и предполагаемыми планами украинского руководства продолжать свои действия.

«Три месяца — это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1500 мужчин», — написал он.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Россиянка получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына
Жительница Дагестана получила сообщение от ушедшего втайне на СВО сына
13 ноября 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/ru/Im Yeongsik

Жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на СВО сына. Об этом информирует RT.
Закарья Алиев ушел на спецоперацию, хотя матери сказал, что работает охранником. В один из дней российский боец прислал ей свое фото в военной форме, которую ему якобы выдали на работе.

Через некоторое время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военнослужащего, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. Затем женщина получила еще одно сообщение с незнакомого номера.

«Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — приводит RT текст сообщения.

Напомним, 12 ноября текущего года стало известно, что солдат ВС РФ Закарья Алиев в одиночку оборонял опорный пункт от подразделений ВСУ на протяжении 3 недель.

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В Раде заявили о готовности Киева сдать Курахово
Нардеп Дубинский: в офисе Зеленского готовятся к сдаче Курахово
13 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

В офисе Владимира Зеленского уже начали подготовку к сдаче Курахово в ДНР. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в госизмене.
«Шайка журналистов из Офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено», — заявил Дубинский в своем Telegram-канале.

В настоящее время депутат находится в украинском СИЗО. Его обвиняют в госизмене.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе Курахова, сообщало, что ВСУ готовы отступить с позиций в городе. По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».

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Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
Зеленский потребовал от Запада критически важной помощи после удара по Киеву
13 ноября 2024, 14:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в социальной сети X обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара российских войск по военным объектам в Киеве.
По его словам, «критически важно», чтобы украинская армия обладала всеми необходимыми средствами для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников Киева и напомнил, что поставка ракет для систем противовоздушной обороны и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

Он добавил, что окончание этого конфликта напрямую зависит от силы украинских солдат. Мир достигается с помощью силы, заключил Зеленский.

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СБУ заявила о причастности к убийству российского военного в Севастополе
13 ноября 2024, 14:39

Фото: istockphoto/madsci

Этим утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. Он погиб. Взрыв произошёл в результате спецоперации, проведённой Службой безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник. Об этом же сообщали Би-би-си и УНИАН.

«Сегодняшний подрыв автомобиля в Севастополе — успешная операция СБУ», — приводит телеканал слова своего источника.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

Моряк был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. В украинских списках он числился с декабря 2023 года. Следователи назвали заказное убийство основной версией происшедшего.

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#севастополь
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На Украине полицейские «зарабатывают» на доставке мужчин в ТЦК
Рядовой ВСУ: Полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК
13 ноября 2024, 14:35

Фото: iStock/Wirestock

Полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует ТАСС.
Военнослужащий ВСУ Алексей Покотилов, взятый в плен в Курской области, рассказал о практике задержаний граждан полицией на Украине. Он отметил, что в Одессе его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он вышел из дома без паспорта.

Покотилов заявил, что некоторые полицейские зарабатывают деньги, привозя граждан в территориальные центры комплектования (ТЦК), аналогичные военкоматам. Он отметил, что слышал разговор между полицейским и сотрудником ТЦК, в котором последний выразил недовольство тем, что тот привозит «бомжей», намекнув на то, что за таких задержанных полицейский не получит вознаграждение.

После доставки в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии, Покотилов был направлен в учебный центр, где обучение проходило на низком уровне. Он отметил, что большинство военнослужащих там были старше 50 лет и имели серьезные проблемы со здоровьем. Военный также сообщил, что после того, как украинское командование узнало о его пленении, начался обстрел позиций по своим же бойцам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#обстрел
#киев
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В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года
Депутат Железняк: в бюджет Украины с начала СВО поступило $100 млрд
13 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto.com/ru/Andrii Atanov

Свыше 100 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА Новости.
По словам депутата, еще 1,35 млрд долларов поступило в государственную казну. Уточняется, что общая сумма помощи от международного сообщества составила 100,79 млрд долларов.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Вашингтон просто «кинул» Киев в самый тяжёлый момент с поставками вооружений и военного снаряжения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, накануне Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.

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#украина
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Депутат Рады Бужанский: США «кинули» Украину с поставками вооружений
13 ноября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/ValleraTo

Соединённые Штаты просто «кинули» Украину в самый тяжёлый момент с поставками вооружений и военного снаряжения. В результате украинская армия оказалась наполовину безоружной.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Именно таким образом, используя сленг «братвы» из 90-х, отреагировал парламентарий на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. Представитель американского военного ведомства сообщил, что с апреля 2024 года США поставили Киеву 83% от обещанных боеприпасов, 67% от обещанных систем ПВО и 60% средств огневого поражения.

Возмущённый депутат обвинил американцев в том, что они оставили украинских солдат «полубезоружными» в самый «отчаянный» момент войны. Гарантии же безопасности Украины в такой ситуации он с иронией назвал не просто железными, а «чугунными».

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Хоронили под землей: сапер из Дагестана три недели в одиночку отбивался от ВСУ без еды и воды, как удалось выжить бойцу
13 ноября 2024, 13:45

Дмитрий Рогозин и Закарья Алиев (Фото: Телеграмм-канал Д. Рогозина)

Боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после того, как несколько недель в одиночку отражал атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. О том, как ему удалось продержаться в таких тяжелых и опасных условиях, находясь без еды и воды, расскажет «Радио 1».

Единственный выживший


Согласно информации от «Комсомольской правды», 28-летний рядовой Закарья Алиев служил на Запорожском направлении в качестве разведчика-сапёра в штурмовой роте группировки войск «Днепр». Он должен был заниматься минированием дорог и созданием проходов через минные поля врага, чтобы обеспечить безопасное движение для отечественных разведчиков.

В начале осени перед бойцами была поставлена задача — захватить вражеский опорный пункт. Солдаты успешно справились с заданием, но при этом попали под интенсивный артиллерийский обстрел.

«До точки мы добрались быстро. Бой тоже был недолгим. Позиция перешла под наш контроль, но враг, не зная, в каком окопе мы сидим, начал перепахивать весь опорник артиллерией», — рассказал Закарья.
Когда обстрел прекратился, Закарья оказался единственным на позиции, без связи, воды и пищи. Он продолжал удерживать опорный пункт, несмотря на ежедневные артиллерийские удары со стороны врага.


Две недели жил без еды


После того, как беспилотники зафиксировали разрушение опорного пункта, в полку решили, что вся штурмовая группа погибла. Но они ошиблись: Закарья выжил.

В разрушенном, засыпанном после артиллерийского обстрела блиндаже, бойцу удалось с трудом откопать мешок с репчатым луком и немного воды — это все, что оставалось после атак ВСУ.

В течение двух недель Закарье приходилось как-то существовать на этом пайке, оставаясь на разрушенной позиции.

К третьей неделе запасы лука тоже начали заканчиваться. Тогда Алиев нарисовал плакат с изображением смайлика и повесил его над укрытием. К сожалению, из-за этого его заметил оператор вражеского дрона.

Вскоре ВСУ вновь обрушили на позицию артиллерийский удар.

«Сколько раз они меня хоронили под землей! Я каждое утро по пояс был, откапывался. Откапывался, смотрел и опять обстрелы. Они думали, все, нету меня уже», — поделился боец.
Закарья Алиев (Фото: кадр из видео в телеграмм-канале Дмитрия Рогозина)

Возвращение к своим


Обстрел, устроенный украинскими боевиками по своему бывшему опорному пункту, зафиксировали войска РФ. Операторы разведывательного дрона заметили, что из-под обрушившихся бревен старого блиндажа кто-то отвечает огнем в сторону противника короткими очередями.

Подойти к Алиеву у бойцов возможности не было. Всё, что они могли сделать — сбрасывать провизию и отгонять дроны противника.

«Подлетел наш дрон, скинули бутылку с водой. Там в записке было написано: "Мы не можем к тебе подойти, приблизиться невозможно. Выбирайся как получится". Я написал на листе: "Покажи мне дорогу, я за тобой пойду". Дождался, пока их наблюдатели уйдут, выпил последнюю воду и побежал. Шел по минному полю везде, как мог. Когда добрался до БАРСов, они сказали, что ни один, кто попытался пройти этой тропой еще не выжил», — вспоминает Закарья.
Как оказалось, он несколько дней тщательно отслеживал время пролета вражеских дронов, чтобы определить наиболее безопасное окно для передвижения. И когда момент наступил, он решил рискнуть и пробраться к своим. Безопасный маршрут через минное поле Закарье подсказывал оператор беспилотника.

Теперь Алиев находится под наблюдением врачей. Первое, что он сделал, когда оказался в госпитале — попросил мобильный телефон.

«Мама, со мной всё хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — написал он.

Мама Закарьи Алиева


Пока Алиев в одиночку сражался с врагом, матери бойца начали поступать звонки от его сослуживцев, а домой и вовсе явились сотрудники военкомата, чтобы выразить соболезнования.

Халисат Алиева даже не сразу поняла о чём идёт речь и что происходит, ведь Закарья говорил ей, что работает охранником. Однажды он прислал ей фото в военной форме, но уверил, что камуфляж выдали ему на работе, якобы для прохождения учебного курса.

Через некоторое время женщине пришло голосовое сообщение от военнослужащего, который сообщил, что ее сын был ранен на фронте и, к сожалению, спасти его не удалось.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: "Я не принимаю их!" Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.
По словам матери, сын всегда отличался упрямством — он всегда доводил начатое до конца, и изменить его мнение было невозможно.

Теперь дома Алиева ждет его преданная мама, которая не сомневается в своём сыне и верит в него.

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