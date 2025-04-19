Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

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Российские военные нанесли групповой комбинированный удар по месту проведения испытаний нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Атака проводилась с использованием высокоточного оружия наземного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесён вечером 18 апреля. В результате было нанесено огневое поражение месту дислокации ОТРК «Сапсан». Установки были доставлены на полигон для проведения испытаний. Кроме того, уничтожены норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. В обязанность их расчётов входило прикрытие «Сапсанов» от атак с воздуха.
Все цели ударов достигнуты, намеченные военные объекты противника уничтожены, заключили в Минобороны РФ.
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Александр Бойцов