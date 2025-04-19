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Военкор Коц обозначил главную цель наступления российских войск под Курском

Военкор Коц: Основная цель наступления российских войск под Курском — Юнаковка
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Главной целью текущего наступления подразделений российской группировки войск «Север» в Курской области является Юнаковка. Этот населённый пункт в Сумской области Украины является важным логистическим узлом ВСУ.
Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее украинское командование пыталось зацепиться за участок государственной границы России около хутора Олешня. Туда пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены российскими военными на марше. Затем в министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении этого населённого пункта.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Журналист считает вполне очевидным, что главной целью нынешнего наступления частей Вооружённых сил РФ на этом участке является именно Юнаковка.

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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР
19 апреля 2025, 13:42

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке новостей из зоны СВО.
Отмечается, что село было взято под контроль бойцами подразделения группировки войск «Юг», которые нанесли поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ и осуществили успешные наступательные операции.

Ранее в этот день сообщалось о возвращении контроля над хутором Олешня под Курском.

Также в российском военном ведомстве сообщили о продолжении боём в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

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ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области
19 апреля 2025, 12:15

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили от ВСУ населённый пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что вернуть контроль на российским хутором удалось благодаря активным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Север», которые продолжают разгром формирований ВСУ под Курском.

Также в сводке новостей от военного ведомства указано, что потери украинской армии в Курской области превысили 75 тысяч человек.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 165 военнослужащих и один танк.

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Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
19 апреля 2025, 10:11

Фото: istockphoto/Andi_Martin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают постепенно теснить противника из населённых пунктов Олешня и Горналь. ВСУ в очередной раз безуспешно пытались отправить подкрепление на позиции в Курской области. За минувшие сутки из Юнаковки командование украинской армии предприняло попытку передислоцировать в район Олешни несколько подразделений пехоты. Все военнослужащие противника были уничтожены в Сумской области.

Белгородская область


В районе населённых пунктов Поповка и Демидовка продолжаются позиционные столкновения. Противник несёт потери в результате действий войск РФ. В первой половине дня неприятель дважды пытался проникнуть на территорию Белгородской области. Обе группы, осуществлявшие атаку, были успешно ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Сумской области активно работает авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника. Нацисты применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по гражданским объектам. В частности, под атаками оказались населённые пункты Шебекино, Устинка, Бессоновка, Никольское, Мокрая Орловка, Долгое, Новоалександровка и Грузское.

Покровское направление


На этом участке фронта ВС РФ успешно продвигаются из района Котлино в сторону Покровска по основной дороге. По оперативным данным, российские штурмовые подразделения приближаются к окраинам населённого пункта Орехово, который находится в непосредственной близости от административной границы Днепропетровской области.

На восточном участке линии фронта, после успешного освобождения населённого пункта Елизаветовка, ВС РФ вошли в Миролюбовку. В настоящее время в этом районе продолжаются активные боевые действия.

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Торецкое направление


Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении Валентиновки на западном направлении Торецкого участка. Российские военные продвигаются вперёд, освобождая территорию Сухой Балки. На данный момент под их контролем находится уже около половины села. Освобождение Сухой Балки позволит ВС РФ выровнять линию фронта с Леонидовкой и приступить к наступлению на Романовку, обойдя Щербиновку с западной стороны.

Запорожское направление


Вдоль линии Лобковое – Щербаки продолжаются позиционные столкновения. Наиболее значительное продвижение зафиксировано в области Малых Щербаков, где российские войска продвинулись на севернее от линии фронта. Вчерашний прорыв позволил закрепиться на восточных границах Малой Токмачки, несмотря на понесённые потери.

Этот населённый пункт, который по сути является частью Орехова, занимает территорию длиной в 10 километров и играет важную роль в логистике украинских войск.

Угледарское направление


Российские военные продолжают наступление в сторону населённых пунктов Комар, Отрадное и Богатырь. Поступают сообщения о боевых действиях к северу от Шевченко и о том, что ВС РФ приближаются к окраинам Отрадного.

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ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
19 апреля 2025, 10:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери. Однако они не оставляют попыток зацепиться за участок российской государственной границы в Курской области.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали представители силовых структур РФ. По словам собеседника агентства, украинское командование пыталось перебросить из Юнаковки в Сумской области в район хутора Олешня несколько боевых групп. Эти части были уничтожены на марше российскими военными.

«Противник, несмотря на колоссальные потери, не оставляет попыток зацепиться за участок государственной границы в районе хутора Олешня. Наши бойцы их перемалывают», — сказал представитель силовиков.

По его словам, украинские военные пытаются не допустить продвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области и освобождения населенных пунктов Юнаковка, Локня и Беловоды. Но пока противник терпит комплексное поражение, заключил собеседник издания.

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#военные
#участок
#рф
#всу
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СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск
19 апреля 2025, 09:43

Фото: istockphoto/bbsferrari

Следственный комитет РФ установил личности трёх украинских командиров, причастных к массовому удару дронов по Курску 15 апреля, когда российский областной центр атаковали более ста беспилотников ВСУ.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, следователи устанавливали лиц, причастных к организации этой массированной воздушной атаки, во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел России.

В числе установленных СК РФ офицеров ВСУ командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. По словам Петренко, в настоящее время принимаются меры для установления местонахождения указанных лиц.

ВСУ предприняли массированную атаку на Курск в ночь на 15 апреля. В ней было задействовано свыше ста беспилотных летательных аппаратов. В результате удара одного из дронов погибла пожилая женщина, ещё девять человек получили ранения. Кроме того, были повреждены многие дома и другие объекты, а также машины скорой помощи.

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