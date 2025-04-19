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Главной целью текущего наступления подразделений российской группировки войск «Север» в Курской области является Юнаковка. Этот населённый пункт в Сумской области Украины является важным логистическим узлом ВСУ.
Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее украинское командование пыталось зацепиться за участок государственной границы России около хутора Олешня. Туда пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены российскими военными на марше. Затем в министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении этого населённого пункта.
Журналист считает вполне очевидным, что главной целью нынешнего наступления частей Вооружённых сил РФ на этом участке является именно Юнаковка.
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ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров», — написал военкор в своём телеграм-канале.
Журналист считает вполне очевидным, что главной целью нынешнего наступления частей Вооружённых сил РФ на этом участке является именно Юнаковка.
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ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
Александр Бойцов