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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ продолжают постепенно теснить противника из населённых пунктов Олешня и Горналь. ВСУ в очередной раз безуспешно пытались отправить подкрепление на позиции в Курской области. За минувшие сутки из Юнаковки командование украинской армии предприняло попытку передислоцировать в район Олешни несколько подразделений пехоты. Все военнослужащие противника были уничтожены в Сумской области.
Белгородская область
В районе населённых пунктов Поповка и Демидовка продолжаются позиционные столкновения. Противник несёт потери в результате действий войск РФ. В первой половине дня неприятель дважды пытался проникнуть на территорию Белгородской области. Обе группы, осуществлявшие атаку, были успешно ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В Сумской области активно работает авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника. Нацисты применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по гражданским объектам. В частности, под атаками оказались населённые пункты Шебекино, Устинка, Бессоновка, Никольское, Мокрая Орловка, Долгое, Новоалександровка и Грузское.
Покровское направление
На этом участке фронта ВС РФ успешно продвигаются из района Котлино в сторону Покровска по основной дороге. По оперативным данным, российские штурмовые подразделения приближаются к окраинам населённого пункта Орехово, который находится в непосредственной близости от административной границы Днепропетровской области.
На восточном участке линии фронта, после успешного освобождения населённого пункта Елизаветовка, ВС РФ вошли в Миролюбовку. В настоящее время в этом районе продолжаются активные боевые действия.
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Торецкое направление
Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении Валентиновки на западном направлении Торецкого участка. Российские военные продвигаются вперёд, освобождая территорию Сухой Балки. На данный момент под их контролем находится уже около половины села. Освобождение Сухой Балки позволит ВС РФ выровнять линию фронта с Леонидовкой и приступить к наступлению на Романовку, обойдя Щербиновку с западной стороны.
Запорожское направление
Вдоль линии Лобковое – Щербаки продолжаются позиционные столкновения. Наиболее значительное продвижение зафиксировано в области Малых Щербаков, где российские войска продвинулись на севернее от линии фронта. Вчерашний прорыв позволил закрепиться на восточных границах Малой Токмачки, несмотря на понесённые потери.
Этот населённый пункт, который по сути является частью Орехова, занимает территорию длиной в 10 километров и играет важную роль в логистике украинских войск.
Угледарское направление
Российские военные продолжают наступление в сторону населённых пунктов Комар, Отрадное и Богатырь. Поступают сообщения о боевых действиях к северу от Шевченко и о том, что ВС РФ приближаются к окраинам Отрадного.
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