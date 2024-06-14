Минобороны: ВС РФ нанесли удары по украинским хранилищам со Storm Shadow

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Российские военные нанесли удары по украинским хранилищам с крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.
«С 8 по 14 июня т. г., в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», – доложили в ведомстве.
Ударами ВС РФ поражены энергетические объекты, а также военные аэродромы, пункты дислокации украинских неонацистов и зарубежных наемников. Кроме того, нанесен урон складам с боеприпасами и авиационными средствами поражения.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе.
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Никита Кротов