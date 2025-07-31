Минобороны: ВС РФ освободили Часов Яр в ДНР
ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
В освобождении населенного пункта участвовали подразделения «Южной» группировки войск. Российские военные продолжили наступление на краматорско-дружковском направлении.
«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — передает телеграм-канал ведомства.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.