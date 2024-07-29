ВС РФ освободили от ВСУ село Волчье в ДНР

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Российские бойцы взяли освободили от украинских военных село Волчье в ДНР, теперь населенный пункт находится под контролем армии России, об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российские бойцы поразили несколько бригад ВСУ в районе Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР.
Ранее в Минобороны РФ также сообщали, что расположенные на территории Донецкой Народной Республики населенные пункты Прогресс и Евгеновка перешли под контроль российских сил.
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Элина Позднякова