Солдат ВСУ раскрыл, что на Украине делают с вызволенными из плена РФ военными

Фото: iStock/Sinenkiy
СБУ на протяжении полугода проверяет украинских военных, которые вернулись из российского плена, опасаясь их связи с Россией, а потом отправляют бойцов в штурмовые подразделения. Об этом рассказал попавший в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, его слова передает ТАСС.
«Пленные, которые возвращаются, их полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с вами (с Россией — ред.). Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», — рассказал Григорович.
По его словам, штурмовиками делают даже тех, кто не имеет опыта стрелковых боев и военной специальности. Их стараются отправить впереди остальной группы. Григорович рассказал, что лично был знаком с военным, который учился на водителя машин, попал в плен и после освобождения стал штурмовиком.
Солдат отметил, что для украинского командования значение имеет лишь техника, а не люди.
Кроме того, Григорович добавил, что сотрудники СБУ проверяют и тех солдат, у кого есть родственники за границей, а особенно в России.
Читайте также:
Пленный: украинцы хуже относятся к бойцам ВСУ из-за пьянства и наркомании в отпусках
Украинский пленный: ВСУ потеряли 50% бригады во время контрнаступления
В Минобороны рассказали, как боец ВСУ перешёл на сторону России
Элина Позднякова