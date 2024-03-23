МО: ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами

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Российская система ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
По информации Минобороны, 5 беспилотников было сбито над Брянской областью, 5 над Белгородской, 1 над Воронежской и ещё один над Саратовской.
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Евгения Парфентьева