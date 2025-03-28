Солдат ВСУ притворился гражданским в Курской области, но выдал себя берцами

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Украинский солдат Владимир Бережных, попавший в плен в Курской области, рассказал, что планировал остаться жить в России, он надел вещи местного жителя и притворился гражданским, однако его выявили по натовским берцам. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«Когда взяли в кольцо россияне, наши ушли. Я остался жить в Плехово. Жил там два дня. Нашел я баню, там оказалась курточка и вещи местного, я надел всё это на себя, форму свою снял. Притворился гражданским человеком», — рассказал Бережных.
Он уточнил, что в кармане одежды был паспорт погибшего россиянина. Он уточнил, что все жители дома были убиты осколками от снаряда.
Так, украинский солдат надеялся найти себе женщину в России и остаться на ПМЖ. На родине судьба мужчины не сложилась, и возвращаться туда он не собирался.
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Элина Позднякова