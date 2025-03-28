ВС РФ столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenkoСапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
Бойцы ВС РФ ведут бои в центре села Гуево Курской области, им противостоят наиболее подготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Наши мотострелки продолжают освобождение Гуева. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские бойцы бьются с наиболее подготовленными боевиками подразделений ССО.
24 марта ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек, на госгранице в Белгородской области. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.
Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.
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