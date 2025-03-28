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ВС РФ столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenkoСапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenkoСапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Бойцы ВС РФ ведут бои в центре села Гуево Курской области, им противостоят наиболее подготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Наши мотострелки продолжают освобождение Гуева. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы бьются с наиболее подготовленными боевиками подразделений ССО.

24 марта ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек, на госгранице в Белгородской области. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.

Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.


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#вс рф
Зачистка Курской области от ВСУ и новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО
28 марта 2025, 09:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, включая Угледарское и Покровское направления, несмотря на упорное сопротивление со стороны ВСУ. На различных участках фронта, таких как Херсонский, Запорожский, Северский и Купянский, идут интенсивные бои, в ходе которых российские силы освобождают новые территории. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область

На Курском направлении российские войска продолжают свои наступательные операции, вытесняя Вооружённые силы Украины с ранее занятой ими территории. Одним из значимых событий стало освобождение международного автомобильного пункта пропуска «Суджа» на границе с Украиной. Российские бойцы завершили зачистку окрестностей КПП, и на одном из зданий уже поднят флаг России.

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Также сообщается о завершении зачистки населённого пункта Гоголевка, что позволило российским войскам выйти к границе на этом участке. В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины остаётся лишь небольшой участок возле села Олешня, где продолжаются бои, а также заминированные лесные территории в районе Гуево и хутора Горналь.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские операторы беспилотников активно выявляют и уничтожают украинские пункты управления дронов, ориентируясь на антенны связи. За последние сутки противник выпустил 39 снарядов по девяти населённым пунктам. В результате обстрела Алёшек пострадал мирный житель. Российские силы продолжают удерживать инициативу, нанося точечные удары по позициям ВСУ.

Фото: iStock/Anthony SEJOURNE

Запорожское направление

На Запорожском фронте Вооружённые силы Украины предпринимают усилия для стабилизации линии фронта в районе Лобкового и Степового. В то же время российские войска пытаются захватить Щербаки через Малые Щербаки. Результаты этих действий пока остаются неопределёнными, и часть Щербаков находится в «серой зоне».

Торецкое направление

На севере Торецка продолжаются интенсивные бои за микрорайон Фомиха, где российские силы очищают северные окраины. В районах Пантелеймоновки и Александрополя российские войска расширяют свои позиции, освобождая сёла. Эти манёвры направлены на то, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы из Торецка для предотвращения возможного прорыва.

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои в окрестностях Волчанска и Липцев. Российская авиация активно атакует тыловые маршруты снабжения ВСУ, нанося удары по логистическим узлам противника. Несмотря на оказанное сопротивление, значительных изменений в линии соприкосновения не наблюдается.

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Маск спрогнозировал мирное соглашение между Россией и Украиной
28 марта 2025, 09:33

Фото: iStock/Diy13

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится заключением мирного соглашения. Его слова приводит Fox News.
По его словам, люди, которые не хотят договариваться с Москвой, не предлагают ничего взамен. Предприниматель подчеркнул, что во многом завершению конфликта будут предшествовать усилия американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
Сапер Потап: минирование Курской области ВСУ носило изощренный характер
28 марта 2025, 08:22

Фото: iStock/Yaroslav Litun

В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения саперов «Потап».
По его словам, противник минировал различные коробки и подарки. Все это ликвидируется российскими саперами, подчеркнул «Потап».

Он добавил, что практика минирования ВСУ в Курской области была более изощренной, чем в ДНР или ЛНР.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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В Херсоне под обстрел попал напичканный боеприпасами состав ВСУ
28 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Российские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Херсона. По информации украинских СМИ, удары были нанесены по стоящему составу на железнодорожных путях, в частности, по поезду Херсон-Львов, который использовался для снабжения украинских вооруженных сил.
Сообщается, что несколько вагонов поезда были уничтожены в ходе атаки. В ответ на угрозу противник пытается оттянуть оставшийся состав. Гражданский поезд успел покинуть станцию и направился в сторону Николаева. В то же время в центре Херсона наблюдается повышенная активность и суета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России
28 марта 2025, 07:50

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, наиболее интенсивные действия ПВО зафиксированы в Воронежской области, где были сбиты 32 БПЛА. Также значительное количество беспилотников уничтожено в Саратовской области — 19, Курской области — 17 и Белгородской области — 6. Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Липецкой областью, а по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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