ВСУ продолжают бить по энергообъектам РФ, газоизмерительная станция «Суджа» уничтожена

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Украинская сторона продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты, несмотря на публичный отказ от подобных атак. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Так, 28 марта ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа». Предположительно, атаку осуществили с применением реактивных снарядов РСЗО «HIMARS». На сегодняшний день энергообъект фактически уничтожен.
Также 28 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 19 украинских БПЛА в Саратовской области, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
27 марта украинская сторона атаковала объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области. В результате жители Шебекинского района остались без электричества.
В Министерстве подчеркнули, что все публичные заявления Украины о прекращении атак по российским энергообъектам являются уловкой Зеленского, который всеми силами пытается не допустить обрушения фронта ВСУ, а также восстановить военный потенциал армии с помощью европейских стран.
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Элина Позднякова