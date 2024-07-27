Минобороны: ВС РФ освободили село Лозоватское в ДНР

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Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям войск ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка, а также отразили несколько контратак противника. Вражеские потери составили до 425 военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова