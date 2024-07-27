Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Рязанской областью

Фото: iStock/NiseriN
Российские средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников над Рязанской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка вражеской атаки пресечена в 06:45 мск. Других подробностей в Минобороны России не уточнили.
Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
FR: ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи
На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине
Во Франции предупредили об ответе России на использование ее активов
Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
FR: ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи
На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине
Во Франции предупредили об ответе России на использование ее активов
Екатерина Коршунова