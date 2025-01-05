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Украинские войска предприняли попытку очередного масштабного наступления в Курской области. Бои идут в районе хутора Бердин Большесолдатского района.
Об этом сообщают российские военные корреспонденты, в том числе Роман Алёхин. По его словам, в районе атаки противник сосредоточил большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что в тёмное время суток ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги. Несмотря на то, что в украинских телеграам-каналах хутор уже «взят», на самом деле бои идут в лесополосе в окрестностях населённого пункта, подчеркнул военкор.
По мнению другого военкора Александра Сладкова, противник наступательными действиями пытается укрепить и расширить плацдарм вокруг Суджи. Он считает, что последующее наступление ВСУ может быть предпринято в сторону Курска. Либо будет предпринята попытка разрезающего удара на Обоянь, что расположена между Белгородом и Москвой.
Многие военные корреспонденты и блогеры отметили, что активизация ВСУ в Курской области совпала по времени с рядом публичных заявлений Зеленского, который, так сказать, вступил в активную фазу подготовки к инаугурации Дональда Трампа.
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По мнению другого военкора Александра Сладкова, противник наступательными действиями пытается укрепить и расширить плацдарм вокруг Суджи. Он считает, что последующее наступление ВСУ может быть предпринято в сторону Курска. Либо будет предпринята попытка разрезающего удара на Обоянь, что расположена между Белгородом и Москвой.
Многие военные корреспонденты и блогеры отметили, что активизация ВСУ в Курской области совпала по времени с рядом публичных заявлений Зеленского, который, так сказать, вступил в активную фазу подготовки к инаугурации Дональда Трампа.
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Александр Бойцов