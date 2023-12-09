Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Для осуществления этой операции было задействовано 3 группы военнослужащих. По словам собеседника РИА Новости, было уничтожено 9 солдат противника.
Читайте также:
Боец ВС РФ сообщил, что военные ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска
ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
Екатерина Коршунова