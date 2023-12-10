Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ

В истребителе Су-35С российского производства теперь разместили топливные баки в фюзеляже и на консолях крыла, позволяющие достичь новую рекордную дальность полета более 3500 километров. О таких особенностях самолета рассказали в «Ростехе», назвав его «экстремально опасным».