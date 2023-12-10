Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ

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Авиация группировки российских войск «Запад» нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации украинских бригад. Всего было предпринято 14 массированных авиационных атак на различные пункты размещения войск ВСУ.
Украинские войска, которые подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны российской авиации располагались в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, рассказал офицер. Шепелявцев также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск в окрестностях Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.
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Александр Бойцов