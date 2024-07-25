Ночь ужаса в Харькове и обгорелые останки: как ВС РФ ударили по наемникам и пыточной СБУ

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Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. В Черниговской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях все пылало и ревело. Жители Киева всю ночь провели в подвалах.
Один из местных жителей поделился своим мнением о происходящем в соцсетях. По его словам, «казалось, что город развалится на части. Пожары были повсюду». По предварительным данным в Харькове были уничтожены четыре крупные цели. Подробнее о произошедших событиях расскажет редакция «Радио 1».
Первая цель — здание швейцарского «фонда», под прикрытием которого вербовали иностранных наемников для ВСУПрямым попаданием российских военных был разрушен фасад здания. Помимо этого, обвалились перекрытия и часть крыши. В момент удара там находились несколько десятков наемников. Они использовали помещения в качестве пункта временной дислокации.
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Вторая цель — база украинских спецслужб, на которой размещались и проводили допросы офицеры «особого отдела СБУ по борьбе с диверсантами»Палачи разместились в здании недавно, координаты хранили в тайне. Однако российские военные смогли определить место их расположения и нанесли удар. От здания не осталось ровным счетом ничего, кроме обгорелых останков украинских «особистов» и обломков.
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Третья цель — склад «гуманитарной» помощи украинского боевика Юрия Сапронова, называвшего себя волонтеромОн хранил у себя дома большое количество дронов, боеприпасы, военное снаряжение для боевиков ВСУ. Российский беспилотник превратил это все в большой костер.
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Четвертая цель — предприятие по ремонту танков и другой бронетехникиЦель обнаружили российские разведчики. Военными РФ несколько дней велось наблюдение за объектом. Выяснилось, что туда постоянно привозят бронетехнику для ремонта. Удар был нанесен ОТРК «Искандером-М», который оказался весьма болезненным для врага. Украинская сторона потеряла станки, оборудование и специалистов.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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