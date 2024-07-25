Ночь ужаса в Харькове и обгорелые останки: как ВС РФ ударили по наемникам и пыточной СБУ

Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. В Черниговской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях все пылало и ревело. Жители Киева всю ночь провели в подвалах.