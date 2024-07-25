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Планы боевиков ВСУ растерзать Белгород никого не удивляют. Это лишь говорит лишний раз об «отпетых варварах» на Украине. Такое заявление сделал сенатор Андрей Климов в беседе с NEWS.ru. Зампред комитета СФ по международным делам провел аналогию действий ВСУ с действиями Гитлера.
«Меня подобное уже точно не удивляет. В свое время Гитлер также освободил от мук совести нацистов, эсэсовцев и дал им право делать все, что они хотят. Так и здесь. Вообще это варварский принцип, при чем так поступали самые отпетые варвары», — сказал Климов.
По его словам, Россия заявляла о нацизме на Украине еще в начале СВО. Климов надеется, что во время судебных процессов о жутких фактах про неонацистов узнают во всем мире. Сенатор резюмировал, что ему жаль ту часть народа Украины, которая является заложниками ситуации, а также указал на проявление курса НАТО против РФ.
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Никита Кротов