«Варварский принцип»: в Совфеде прокомментировали планы ВСУ по Белгороду

Планы боевиков ВСУ растерзать Белгород никого не удивляют. Это лишь говорит лишний раз об «отпетых варварах» на Украине. Такое заявление сделал сенатор Андрей Климов в беседе с NEWS.ru. Зампред комитета СФ по международным делам провел аналогию действий ВСУ с действиями Гитлера.