Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Боевики Вооруженных сил Украины потеряли за сутки больше двух тысяч солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Из ежедневной сводки следует, что в зоне ответственности группировки российских войск «Запад» украинские военные потеряли 490 человек, в зоне ответственности группировки войск «Север» — до 170 человек, а в зоне ответственности «Южной» группировки войск — до 750 солдат.
Помимо этого, свыше 405 военных противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Центр», до 115 солдат ВСУ потеряли при действиях группировки войск «Восток» и до 110 — при работе группировки войск «Днепр».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, свыше 405 военных противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Центр», до 115 солдат ВСУ потеряли при действиях группировки войск «Восток» и до 110 — при работе группировки войск «Днепр».
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Сегодняшняя ночь для Украины стала самым настоящим ужасом. Российские военные уничтожили десятки объектов боевиков ВСУ по всей стране, превратив их в пыль под ударами ракет и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова