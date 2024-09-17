Минобороны: ВС РФ сорвали четыре попытки ВСУ прорвать оборону в Курской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Группировка войск «Север» ВС РФ сорвала четыре попытки ВСУ прорвать оборону в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска пытались атаковать российские позиции у сел Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.
«В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля», — пояснили в министерстве.Также отмечается, что группировка войск «Север» продолжает наступать и громить противника, поражение нанесено подразделениям восьми бригад ВСУ в районах сел Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.
Ранее газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины раскрыла отношение части руководства ВСУ к вторжению в Курской области. Оказалось, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи атаковать российский регион, когда ее предложил Зеленский.
Читайте также:
Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область
Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
Данил Пономарев