Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда ее предложил Зеленский. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины. Отмечается, что многие относились к такому предложению скептически и называли его авантюрой.
«Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к <...> нападению на Россию», — указано в материале.По словам источников газеты, Залужный критиковал идею Зеленского за то, что в плане лидера киевского режима не указаны дальнейшие действия после пересечения границы России, однако Зеленский так и не смог четко аргументировать свою позицию.
«Он (Залужный — прим.ред.) считал, что это авантюра», — цитируют одного из военных чиновников.Читайте также:
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