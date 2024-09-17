Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов

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Украинский военный корреспондент Юлия Кириенко пишет, что ВСУ испытывают снарядный голод, им не хватает мин, передает украинское издание «Страна».
«ВСУ на третий год войны критически не хватает мин, хотя склады ими забиты. Командиры все чаще говорят об угрозе потери Покровска, Селидово и Угледара. Но не только из-за нехватки солдат, но и мин», — пишет Кириенко.
Она также передала слова одного из командиров ВСУ на Покровском направлении, который рассказал, что на бригаду им дают 10 мин 120-мм на неделю. По словам солдат ВСУ, такой ситуации с минами, как сейчас, не было никогда. Журналистка подчеркнула, что украинские производители говорят, что у них отлажено производство и «склады трещат», но «государство не заказывает».
При этом Кириенко добавила, что с артиллерийскими снарядами ситуация в ВСУ получше.
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Элина Позднякова