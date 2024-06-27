Фото: Министерство обороны РФ
Удар по аэродромам Украины нанесли российские военные, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что били высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
«А также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию в районе Торецка. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию людей.
О взрывах в зоне боевых действий периодически сообщают пророссийские подпольщики. В частности, в районе авиазавода в Харькове.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Аналитики утверждают, что Украине давно пора приступить к мирным переговорам, однако Киев не идет на контакт.
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Никита Кротов