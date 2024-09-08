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Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ поражен российскими военными, доложили в Минобороны РФ.
Там отметили, что ВС РФ также поразили живую силу противника и цеха по производству, сборке и снаряжению украинских беспилотников.
Помимо этого, противовоздушная оборона сбила управляемые бомбы французского производства Hammer в количестве четырех штук и четыре снаряда HIMARS американского производства с 23-мя беспилотниками.
Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим способствует усилению напряженности.
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Помимо этого, противовоздушная оборона сбила управляемые бомбы французского производства Hammer в количестве четырех штук и четыре снаряда HIMARS американского производства с 23-мя беспилотниками.
Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим способствует усилению напряженности.
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Никита Кротов