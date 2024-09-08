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Минобороны: ВС РФ ударили по пункту временной дислокации центра «Юг» ССО ВСУ

08 сентября 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ поражен российскими военными, доложили в Минобороны РФ.
Там отметили, что ВС РФ также поразили живую силу противника и цеха по производству, сборке и снаряжению украинских беспилотников.

Помимо этого, противовоздушная оборона сбила управляемые бомбы французского производства Hammer в количестве четырех штук и четыре снаряда HIMARS американского производства с 23-мя беспилотниками.



Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим способствует усилению напряженности.

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В зоне СВО подорвали немецкий Leopard
РИА Новости: В зоне СВО подорвали немецкий танк Leopard
08 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Rawf8

Немецкий танк Leopard в зоне спецоперации подорвали бойцы российской группировки войск «Юг», пишет РИА Новости. По словам командира танка Т80БВМ с позывным «Капча», экипаж владел информацией о том, что на одном из направлений присутствует немецкий танк.
Командир отметил, что на расстоянии больше пяти километров военнослужащие навелись на указанную точку, а уже через десять минут вражеская техника была на прицеле. После танк ВС РФ ударил в цель.

«Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было непробитие, после двух она загорелась», — пояснил «Капча».

Он резюмировал, что противник не ответил, поскольку не успел понять, откуда ведут огонь, и среагировать.

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#война
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Подполье: в пригороде Полтавы нанесли удар по складу ГСМ
08 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Yauhen Akulich

Удар нанесли по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде украинской Полтавы в субботний вечер, рассказал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Вечером 7 сентября в пригороде Полтавы был нанесен удар по военному объекту... Удар был в стороне аэропорта «Полтава»... Вероятно, по складу ГСМ в аэропорту», — прокомментировал координатор сопротивления.

Он отметил, что в результате удара было видно большой огненный выброс. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили Новогродовку в Донецкой народной республике.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В Москве приняли решение помочь главам ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.

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Военкор Коц рассказал о трех бойцах ВС РФ, пленивших 7 боевиков ВСУ под Курском
08 сентября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Трое российских морпехов Черноморского флота пленили семерых боевиков ВСУ под Курском, пишет для издания KP.RU военкор Александр Коц. Наши бойцы просидели с ними в подвале в течение трех дней, а затем вывели из-под огня.
«Русские нас вывели, связали руки, поговорили, завели назад. Наши начали артобстрелы», — отметил украинский военный Сергей.

Он добавил, что пытался связаться с командованием, но там, по его словам, сделали вид, что не понимают.

Украинцам сделали предложение, от которого те не стали отказываться.

«Жить хотите или бодаться будем?» — прозвучал вопрос от ВС РФ.
Перед эвакуацией пленников накормили, а затем вывели в соседнее село.

Украина напала на Курскую область 6 августа.

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Раскрыта новая тактика ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области, начав окапываться
08 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться, заявил командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».
«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <...> Полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно «закапывается», — пояснил Алаудинов.
Командир «Амхата» также добавил, что в первые дни атаки на Курскую область ВСУ теряли столько техники, сколько не теряли за все время СВО, количество уничтоженных армией России машин исчислялось десятками.
«В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники. Это были и танки, и бронированные машины в основном. На второй день мы сожгли 20 единиц, на третий день — 13, на четвертый день — 15. И каждый день мы жгли технику украинских формирований, танки и бронированные машины, от 10 до 15 — это минимум у нас было. Дальше уже противник осознал ошибочность своего мнения, что он может безнаказанно здесь кататься», — рассказал он.
Алаудинов отметил, что сейчас ситуация другая, линия боевого соприкосновения стабилизировалась две недели назад, и «Ахмат» вынужден выискивать врага, чтобы уничтожить хотя бы 2-3 единицы техники в сутки.
«Скажем, за вчерашний день наши подразделения сожгли два танка, минометы, артиллерийские установки. Но сам факт, что такого количества техники сегодня уже нет», — заключил он.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но лишь ускорили ход наступления. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков, но в итоге начал сильнее терять Донбасс.

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО
Минобороны РФ: ВС РФ освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР
08 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/zim286

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), как сообщает РИА Новости. Это стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Накануне, благодаря тем же подразделениям, был освобожден населенный пункт Калиново, а ранее также была освобождена Журавка. Кроме того, российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное в ДНР, уточнили в Министерстве обороны России.

Ранее российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. Источники из силовых структур сообщили, что за последние недели ВСУ понесли значительные потери на этом участке фронта.

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Механик-водитель танка в зоне СВО вслепую вывел технику из-под вражеского огня
08 сентября 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Механик водитель танка Т80БВМ с позывным «Бродяга» из группировки войск «Юг» вслепую выел технику из-под вражеского огня, ориентируясь только на наводки от командира. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, все произошло на донецком направлении, когда у танка повредили систему видимости ударом ПТУР.
«Была ситуацию у меня. У нас побили триплексы. Меня на слепую вел командир, я не видел дороги вообще, меня вел командир, я полностью слушал все команды – это самое главное. Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно», — поделился он.
«Бродяга» пояснил, что противник поразил все навесное оборудование, но основная броня выдержала попадание и снаряд ушел вверх.
«Как-то с усмешкой, но проехали мы. Все нормально, все хорошо, в данный момент прям радостно было, что мы оттуда вышли», — рассказал военнослужащий.
Он также добавил, что до сих пор чувствует небольшое волнение перед каждым выездом, но его спасает вера в экипаж, свой танк и победу.
«Нужно выбить всех этих фашистов полностью. Они заполняют все. Но мы потихонечку-потихонечку, мы сдвигаем их. И все равно рано или поздно мы их победим, также как в ВОВ, так и тут победим. Мы их сдвинем и больше постараемся, чтоб их не было. Отобьем мирное население от всех зол нацизма», — резюмировал «Бродяга».
Ранее экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, которые Запад поставляет киевскому режиму.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. <...> Или сбить «гуслю», если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.
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В США перечислили главные проблемы в ВСУ
СNN: Дезертирство и неподчинение становятся главной проблемой ВСУ
08 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Irina Piskova

За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные силы. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к широкому распространению дезертирства и неподчинения в рядах ВСУ, сообщает телеканал CNN.
По информации командиров ВСУ, дезертирство и неподчинение становятся серьезной проблемой, особенно среди новобранцев. Когда новички попадают на фронт, они сталкиваются с трудностями и стремятся покинуть свои позиции.

Командир одного из подразделений на покровском направлении отметил, что солдаты отправляются на свои позиции лишь один раз: если они выживают, больше не возвращаются. Бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.

С ухудшением ситуации все больше военнослужащих сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, только усугубил ситуацию. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или оставлении своих постов.

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#нато
#всу
#вс рф
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Алаудинов раскрыл, чем на самом деле обернулась для Киева атака на Курскую область
Алаудинов: ВСУ атакой на Курскую область только ускорили ход наступления ВС РФ
08 сентября 2024, 10:03

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но это только ускорило ход наступления, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков.
«Как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населенных пунктов, двигаются вперед, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими», — рассказал он журналистам.
Алаудинов пояснил, что изначально ВСУ под руководством НАТО рассчитывали взять АЭС в Курчатове и часть Курска, чтобы шантажировать Россию и вынудить сесть ее за стол переговоров, а когда наступление провалилось, Украина стала делать акцент на «воздействии» на атомную станцию.

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#сво
#всу
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Подготовка к удару в Курской области и «котел» для ВСУ в Донбассе: последние новости СВО
08 сентября 2024, 09:43

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Российские войска завершают операцию по очистке поселка Ивановка на западе ДНР и сейчас продвигаются в сторону близлежащего поселка Гродовка, расположенного под Красноармейском. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Донецкое направление


На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия на окраинах Красногоровки. Российские вооруженные силы продолжают наступление с целью вытеснить украинские войска за Карловское водохранилище, что может стать ключевым моментом для полного освобождения Карловки от ВСУ.

Наступление российских войск продолжается также в районах Ивановки, Лисичного и Желанного. В Гродовке начались бои за контроль над населенным пунктом.


Харьковское направление

Фото: iStock/MikeMareen

Бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Глубокого. ВСУ пытаются провести контратаки малыми группами, но безуспешно. Увеличение резервов украинских войск лишь поддерживает активность боевых действий в этом регионе.

Курское направление


На нескольких участках идут интенсивные встречные бои. ВСУ застряли в столкновениях, в то время как российская артиллерия и авиация наносят удары по скоплениям противника. Тем не менее, попытки продвинуться вглубь территории РФ со стороны противника продолжаются. Также поступают сообщения о накоплении резервов вблизи границы.

На западе Кореневского района продолжаются бои в районе Краснооктябрского и Вишневки, где не прекращаются атаки со стороны ВСУ. Восточнее самого Коренево фиксируется локальное продвижение российских войск. В районе Кремяное-Калиново противник укрепляется в лесополосах к юго-востоку от населенных пунктов, оборудуя новые укрепления и занимая старые опорные пункты. ВСУ также подтянули буксируемую артиллерию с целью ​подготовки к новому удару.

В Суджанском районе, южнее Хитровки, авиаудар ВКС РФ был нанесен по скоплению сил противника в лесополосе. Наличие личного состава и бронетехники в этом районе подтверждает, что Погребки находятся как минимум в «серой зоне».

Между Черкасским Поречным и Русским Поречным зафиксирована попытка атаки российских войск в направлении Косицы. Кроме того, западнее Спального была поражена небольшая группа пехоты ВСУ с помощью удара БПЛА.

Удары по объектам энергетики на Украине


В результате ударов ВС РФ за последние сутки были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщает Министерство энергетики страны. Ведомство также указало на повреждения объектов в контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики. Это привело к отключениям линий электропередачи, обесточиванию подстанций и остановке оборудования.


Уничтожение резервов ВСУ


Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским резервам в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Атаки были направлены на скопления военной техники и личного состава 10 украинских бригад в различных населённых пунктах, включая Сумы, Глухов, Краснополье и другие.

Кроме того, авиация и артиллерия России атаковали украинские бригады на курском направлении, поражая позиции в таких местах, как Апанасовка, Вишневка, Борки, Казачья Локня и других населённых пунктах.

Украинские войска оказались в окружении на Покровском направлении


Подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на бойца батальона «Айдар*» Станислава Бунятова. Он отметил, что ситуация для украинских военных в этом районе является крайне сложной.

«Котел» для ВСУ образовался между населенными пунктами Лысовка и Желанное. В окружении оказалось много раненых, добавил Бунятов. Он также отметил, что через этот участок украинские силы могли отступать со стороны Невельского.

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*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена
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