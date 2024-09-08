Военкор Коц рассказал о трех бойцах ВС РФ, пленивших 7 боевиков ВСУ под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Трое российских морпехов Черноморского флота пленили семерых боевиков ВСУ под Курском, пишет для издания KP.RU военкор Александр Коц. Наши бойцы просидели с ними в подвале в течение трех дней, а затем вывели из-под огня.
«Русские нас вывели, связали руки, поговорили, завели назад. Наши начали артобстрелы», — отметил украинский военный Сергей.
Он добавил, что пытался связаться с командованием, но там, по его словам, сделали вид, что не понимают.
Украинцам сделали предложение, от которого те не стали отказываться.
«Жить хотите или бодаться будем?» — прозвучал вопрос от ВС РФ.Перед эвакуацией пленников накормили, а затем вывели в соседнее село.
Украина напала на Курскую область 6 августа.
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